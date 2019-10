Cảnh sát căng dây cứu sống mẹ con bị cô lập trong lũ

Chiều tối 16-10, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã kịp thời cứu sống đứa trẻ 18 tháng tuổi cùng người mẹ bị cô lập trong nước lũ ở TP Vinh.



Lực lượng Đội số 1 Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An căng dây cứu hai mẹ con bị cô lập trong nước lũ.

Ngày 16-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa lớn. Đặc biệt tại TP Vinh đã xảy ra mưa, lũ kỷ lục. Mưa lớn đã biến các con đường ở TP Vinh thành…sông. Hàng ngàn nhà dân bị ngập từ 20 cm đến 1m.

Bên đường Nguyễn Tài (TP Vinh) nhà dân bị ngập nặng. Trong đó, căn nhà cấp bốn có hai mẹ con đang bị cô lập hoàn toàn. Nước dâng mỗi lúc một cao lên. Người mẹ không biết bơi, còn con nhỏ mới 18 tháng tuổi. Người dân xung quanh đã di tản, không còn ai để giúp đỡ. Người mẹ đã bồng con lên ngồi trên nóc tủ tránh nước và điện cầu cứu.



Đứa trẻ 18 tháng tuổi được cứu ra khỏi vùng nước lũ an toàn.

Nhận được tin báo, Đội số 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, liền cử lực lượng đi cứu hai mẹ con. Tuy nhiên, trời mưa lớn, các con đường dẫn đến đường Nguyễn Tài và ngôi nhà trên đều ngập sâu.

Các chiến sĩ cảnh sát đã bơi đến tiếp cận ngôi nhà, nơi có hai mẹ con đang ngồi trên nóc tủ. Do nước chảy xiết, các chiến sĩ đã phải căng dây rồi cứu, đưa hai mẹ con ra khu vực khô ráo an toàn.



Cõng cứu người mẹ.

Cùng với cứu người, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã đi cứu xe máy ở tầng hầm khu chung cư TECCO B (TP Vinh), đi cứu hàng hóa của bà con tiểu thương bị ngập đến đầu ở chợ Vinh.



Lực lượng Bội đội đi thuyền trên đường bộ, giúp dân ở TP Vinh.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 14 đến ngày 16-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to;

Lượng mưa đo được tại thành phố Vinh: 939,0mm; Hưng Nguyên: 513,8mm; Nam Đàn: 412,0mm; Cửa Hội: 329,0mm; Thanh Chương: 373,2mm. Ngoài Nghệ An thì một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15-10 đến 7 giờ ngày 16-10) như: Hà Tĩnh 90 mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 70mm, An Nhơn (Bình Định) 121mm, Quy Nhơn (Bình Định) 96mm…



Phụ huynh đến trường học ở TP Vinh đón con bằng thuyền.

Toàn tỉnh Nghệ An có 5.250 nhà dân bị ngập, 4 ngôi nhà bị đổ, 2.819 ha rau màu bị ngập. Ở TP Vinh, có nhiều con đường bị ngập từ 20 cm đến 1m; nhiều khối, xóm bị ngập từ 0,3 đến 0,5m.

Đặc biệt khối 12, phường Cửa Nam và khối 1, 14, 15 phường Trung Đô, ngập 1,0m; Khối 1, 13, 14, 15, xã Nghi Kim ngập 0,8m; Khối 13, 14, 15, phường Bến Thủy ngập 1,4m; Khối 2, phường Lê Lợi, ngập 0,3m; Khối 8, phường Lê Lợi, có nơi ngập 1,0m; Khối 8, phường Trường Thi, ngập 0,2m; Khối 13, phường Bến Thủy, ngập 2,0m. Riêng thành phố Vinh có khoảng 700 hộ tại phường Trung Đô, Bến Thủy phải sơ tán dân, UBND TP Vinh đã huy động khoảng 800 người để hỗ trợ dân sơ tán.