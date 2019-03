Cậu bé 13 tuổi đạp xe hơn 100km xuống Hà Nội thăm em ốm nặng

Cậu chuyện “thật như đùa” của cậu bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi), sống tại Vân Hồ, Sơn La đang khiến nhiều người ngỡ ngàng và không khỏi thương cảm.

Sáng 27-3, khi 2 bố con anh Vì Văn Nam và bé Vì Quyết Chiến đã trở về nhà sau khi Chiến trải qua chuyến đi “bão táp”. Anh Nam (bố Chiến) cho biết, con trai anh trở về nhà an toàn, sức khỏe vẫn ổn và đến lớp bình thường.

Hai ngày trước, tức ngày 25-3, anh Nam đã rất bàng hoàng khi nhận được điện thoại từ người lạ báo con trai anh bị ngất giữa đường và đang được đưa xuống Hà Nội.

Anh Nam kể lại, con trai thứ 3 của anh bị chẩn đoán viêm gan do rối loạn chuyển hoá, viêm phổi, vàng da ứ mật trên nền trẻ sinh non, suy dinh dưỡng nhẹ cân. Do đó, gia đình đưa bé xuống BV Nhi Trung Ương ở Hà Nội để điều trị.

“Vào ngày 25-3, khi Chiến đi học về, nghe ông nội kể chuyện em trai thứ 3 phải xuống khoa Gan mật, Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị bệnh, thằng bé sốt ruột, lo lắng cho em nên giấu mọi người đạp xe đạp đi... Hà Nội thăm em. Nghe người ta kể, cháu đạp xe được hơn 100km, đến Hòa Bình thì ngất lịm vì quá mệt, đôi dép đang đi cũng rách nát vì Chiến dùng nó để... phanh xe trên đường đi” – anh Chiến xót xa kể lại.

May mắn, một tài xế đi ngang phát hiện bé Chiến đang ngất xỉu dọc đường. Lúc này, chân em đã sưng vù, đôi dép rách nát. Người tài xế cùng một số người dân cho Chiến ăn uống và liên lạc với gia đình, đưa cả Chiến và chiếc xe đạp về Hà Nội sáng 26-3.

Chiến có mặt tại BV Nhi Trung Ương vào sáng sớm 26-3 trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ và các bác sĩ tại BV.

Nghe thông tin, các bác sĩ Khoa Gan mật đã tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm gia đình. Nhiều gia đình bệnh nhân cùng khoa, cùng phòng điều trị với bé Lực em trai Chiến rất cảm động trước tình cảm của bé Chiến với em trai mình. Tuy nhiên, nhiều người khi nghe chuyện đã "nổi da gà" bởi quá nhiều nguy cơ với một đứa trẻ 13 tuổi đi một mình trên đường.

Chiều 26-3, anh Nam đã đưa bé Chiến trở về Sơn La để tiếp tục việc học bằng tiền hỗ trợ lộ phí của một số bác sĩ tại khoa này và bạn bè. Bác sĩ khoa này cũng không quên mua tặng em Chiến một đôi dép để em đi lại.