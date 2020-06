Cậu học trò dọn rác miệng cống trong mưa được khen thưởng

Sáng 22-6, UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã trao giấy khen đột xuất cùng tiền thưởng cho em Phạm Trọng Đạt (học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long An) vì hành động đẹp, móc rác tắc khỏi miệng cống lúc trời mưa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Long Thành cùng một số đơn vị đã đến Trường THCS Long An biểu dương, khen thưởng hành động đẹp của em Đạt.



Cậu học sinh dọn rác miệng cống trời mưa được khen thưởng. Ảnh: VH

Lãnh đạo UBND huyện Long Thành đánh giá, hành động của em Đạt có ý nghĩa bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức người dân trong xử lý rác, đáng trân trọng, cần nhân rộng cho học sinh toàn huyện.

Trước đó, chiều 16-6, khi đang trên đường đi học về gặp trời mưa to, em Đạt thấy đường ngập do các miệng cống bị rác ứ đọng, gây tắc dòng chảy nên dừng xe, dùng tay móc rác, khơi thông hơn 10 miệng cống trên một tuyến đường ở khu dân cư xã Long An. Hành động của Đạt được camera của một gia đình ven đường ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, khen ngợi của nhiều người.

Khi được hỏi về hành động của mình, em Đạt cho biết chỉ nghĩ móc rác ứ đọng cho cống không tắc nghẽn lúc trời mưa to, để khỏi ngập đường.

Hiệu trưởng Trường THCS Long An, bà Phan Thị Ngọc Mai cho biết ở trường, Đạt được mọi người yêu quý vì hay giúp đỡ bạn bè, sẵn sàng tham gia công việc chung của lớp.