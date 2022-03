Dưới đây là danh sách 10 gương mặt Thủ đô tiêu biểu:

1. Em Trần Quang Vinh, Cựu học sinh lớp 12 chuyên Lý, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) năm 2021; Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO), năm 2021; Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Quốc tế các Thành phố lớn (IOM), năm 2020-2021; Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý Thiên văn Quốc tế (IOAA), năm 2019.

Giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý, năm 2019-2020; Giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý, năm 2020-2021.



Em Trần Quang Vinh. Ảnh: NVCC

Vinh là sáng lập viên và là Chủ tịch nhiệm kỳ đầu Câu lạc bộ Thiên văn học của Trường THPT Chuyên Hà Nội– Amsterdam (Amstronomy). Tham gia giảng dạy và dẫn các Đội tuyển Olympic Vật lý – Vật lý Thiên văn 2021 của Việt Nam (IOAA); Đội tuyển Olympic Vật lý 2021 của Hà Nội (IOM).

Thành viên nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Từng là diễn giả, báo cáo viên về các đề tài nghiên cứu, tham luận khoa học Vật lý thiên văn tại Hội thảo khoa học Quốc tế về Vật lý Thiên văn.

2. Anh Trần Công Minh, Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ, Đại học Oxford, Anh



Anh Trần Công Minh. Ảnh NVCC

Lọt top danh sách Những người dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam năm 2022 của Forbes Vietnam. Tổ chức kết nối, xây dựng mạng lưới liên kết học thuật giữa Đại học Oxford.

Đạt giải thưởng Thách thức toàn cầu về đổi mới kỹ thuật và công nghệ. Được nhận giấy chứng nhận ý tưởng khởi nghiệp hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực quản lý bệnh viện và bộ phận cấp cứu trong điều trị bệnh.

3. Chị Lê Mỹ Quỳnh, 23 tuổi, chuyên viên kiểm thử xâm nhập và đánh giá an toàn thông tin tại VNPT Cyber Immunity



Chị Lê Mỹ Quỳnh. Ảnh NVCC

Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Tham gia với vai trò là diễn giả tại hội nghị quốc tế CyberCrimeCon2021 tổ chức tại Nga.

Tìm ra 9 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các sản phẩm được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam của Tập đoàn Oracle (Mỹ), kịp thời ngăn chặn nguy cơ tấn công bảo mật từ hacker.

4. Anh Nguyễn Tuấn Minh, 26 tuổi, Nghệ nhân Hà Nội ngành nghề gốm sứ



Anh Nguyễn Tuấn Minh. Ảnh NVCC

Trực tiếp chế tác tác phẩm "Đôi bình vuốt tay men rạn cổ", "Đôi chóe men rạn mặt hổ phù vẽ rồng" hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại chùa Kim Trúc Tự.

Tác phẩm "Đôi chân đèn màu lam sẫm", "Đôi lộc bình đắp tứ linh", "Đôi chóe men rạn vẽ rồng màu chàm cổ" hiện đang lưu giữ và trưng bày tại chùa Tiêu Dao. Năm 2021, được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành nghề gốm sứ.

5. Anh Trần Trọng Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Tuấn Quỳnh - Giám đốc - Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Tín Phát



Anh Trần Trọng Tuấn. Ảnh NVCC

Từ một doanh nghiệp nhỏ có 5 thành viên với vốn điều lệ 5 tỉ đồng, đến nay doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn 300 cán bộ nhân viên với vốn điều lệ trên 100 tỉ đồng, doanh thu những năm gần đây đạt trên 1.000 tỉ đồng.

Năm 2021, đầu tư dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với tổng mức đầu tư 1.048 tỉ đồng. Đầu tư khu đô thị số 7 tại thị trấn Nếnh (tỉnh Bắc Giang) vốn 905 tỉ đồng.

6. Thượng úy Nguyễn Công Nhị, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an thành phố Hà Nội

Năm 2021 đã tham gia triệt phá thành công 2 ổ nhóm đối tượng có hành vi phát tán tin nhắn rác trên mạng viễn thông, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Làm rõ vụ việc đối tượng có hành vi thiết lập các trang, tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết bán hàng online nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.



Thượng Uý Nguyễn Công Nhị. Ảnh NVCC

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ có Thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc theo Quyết định số 1614 ngày 24-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” giai đoạn 2018-2019 theo Quyết định số 6219/QĐ-BCA-X03 ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an

7. Phạm Hải Yến, vận động viên, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội



Chị Phạm Hải Yến. Ảnh NVCC

Quả bóng bạc 2021 và thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành vé dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand.

8. Em Nguyễn Nguyên Lê, học sinh năm thứ 5 khoa đàn dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam



Em Nguyễn Nguyên Lê. Ảnh NVCC

Năm 2021 giành giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Mỹ; giải nhất tuyệt đối cuộc thi âm nhạc quốc tế Val Tidone.

Giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Luigi Cerritelli; giải vàng cuộc thi âm nhạc quốc tế Singapore Raffles; giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Nanyang tại Singapore.

9. Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, 29 tuổi, Bệnh viện Thận Hà Nội



Bác Sĩ Nguyễn Huy Tiến. Ảnh NVCC

Được giao nhiệm vụ là đội trưởng đội cấp cứu tiêm chủng số 1; đội trưởng đội cấp cứu phục vụ thu dung, vận chuyển người bệnh COVID-19; đội phó đội cấp cứu cơ động số 1; thành viên đội điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tham gia cùng đoàn nhân viên y tế Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19. Ngày 14-9-2021, tại điểm tiêm chủng Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã trực tiếp tham gia cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị phản ứng phản vệ độ 4, sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca mũi 1, được chuyển về Bệnh viện Thận Hà Nội trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

10. Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, 31 tuổi, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai



Bác sĩ Đỗ Doãn Bách. Ảnh NVCC

Tham gia sáng lập và vận hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tiếp cận với 150.000 bệnh nhân F0, gọi được 450.000 cuộc gọi tư vấn thành công cho người bệnh và thân nhân, phát hiện được 1.415 bệnh nhân nguy cơ chuyển nặng cao để hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện.

Sắp xếp và phân bổ 5.000 bác sĩ và tình nguyện viên về các quận huyện tại TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ và Hà Nội. - Hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Tổ thông tin đáp ứng nhanh và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 giao phó.