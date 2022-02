Cơ cấu giải thưởng • 1 Giải nhất trị giá 20 triệu đồng tiền mặt và 1 áo thun Song hành y tế. • 1 Giải nhì trị giá 10 triệu đồng tiền mặt và 1 áo thun Song hành y tế. • 1 Giải ba trị giá 5 triệu đồng tiền mặt và 1 áo thun Song hành y tế. • 01 Giải tư - Giải tương tác (100% tính trên lượt tương tác, không có phần của ban giám khảo): 5.000.000 đồng tiền mặt + 1 áo thun Song hành y tế, dành cho bài thi đạt nhiều tương tác nhất bao gồm like, share và comment. • 1 Giải Sáng tạo (do ban giám khảo bình chọn) trị giá 5 triệu đồng tiền mặt và 1 áo thun Song hành y tế. • 50 bài thi có tổng điểm cao nhất sẽ được in triển lãm, trình chiếu tại sự kiện trao giải cuộc thi.