Thêm hơn 1.600 ca mắc trong 1 ngày,

TP.HCM lập đỉnh 1.229 ca Bản tin tối 9-7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 591 ca mắc COVID-19, TP.HCM vẫn nhiều nhất 400 ca. Tính tổng cộng trong ngày 9-7, Việt Nam có 1.616 ca COVID-19 mới ghi nhận trong nước, trong đó: Tại TP.HCM (1.229), Long An (77), Bình Dương (73), Tiền Giang (34), Đồng Nai (32), Đồng Tháp (32), Khánh Hòa (29), Phú Yên (28), Bắc Ninh (15), Bắc Giang (10), Trà Vinh (8 ), Hưng Yên (8), Quảng Ngãi (7), Cần Thơ (6), An Giang (5), Bà Rịa-Vũng Tàu (4), Hậu Giang (4), Vĩnh Phúc (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (2), Sóc Trăng (2), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1); trong đó 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.