Chilux cũng là thương hiệu nổi tiếng trong ngành mẹ và bé ở Việt Nam thời gian gần đây. Các sản phẩm của hãng Chilux này có thiết kế khá thẩm mỹ, chắc chắn và có nhiều feedback tích cực trên các sàn thương mại điện tử cũng như trang fanpage của thương hiệu này.



Singapore là đất nước yêu cầu cao về chất lượng cũng như chứng nhận tiêu chuẩn an toàn các sản phẩm mẹ và bé



Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của thương hiệu này, với các dòng sản phẩm đa dạng…



Chilux đầu tư nhà máy sản xuất nôi cũi tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia nổi tiếng xuất khẩu những mặt hàng nội thất gỗ trên thế giới, đặc biệt là các khu công nghiệp lớn như ở Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, TP.HCM. Đây cũng chính là lý do Chilux đặt nhà máy sản xuất nôi cũi cho bé “6 chế độ” đầu tiên tại Việt Nam.

Quyết định xây dựng nhà máy sản xuất nôi cũi đa năng 6 chế độ lớn nhất tại Việt Nam đã đem đến cho Chilux một lợi thế cạnh tranh rất lớn. Việc tận dụng nguồn nhân lực trong nước không những tạo cơ hội việc làm cho người lao động mà còn góp phần mang lại những sản phẩm có chất lượng tốt, đồng đều với mức giá phải chăng, phục vụ tốt cho khách hàng nội địa và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Sản phẩm đầu tiên mà Chilux đẩy mạnh khi tiến vào thị trường Việt Nam, đó là dòng sản phẩm nôi cũi gỗ đa năng Chilux, với nguyên liệu gỗ thông nhập khẩu từ New Zealand, kết hợp với máy móc hiện đại từ Đức, Nhật Bản. Chilux cũng rất chú trọng vào khâu chà nhám thủ công để cho ra được những dòng sản phẩm nôi cũi cho bé có bề mặt nhẵn, an toàn cho bé…

Các dòng nôi cũi cho bé mà Chilux đang sản xuất



Con đường phát triển của Chilux

Với sự thành công ban đầu từ dòng nôi cũi Chilux, thương hiệu này đã triển khai các dòng sản phẩm đạt chất lượng và tiêu chuẩn cao như xe đẩy cho bé Chilux, ghế ăn dặm Chilux từ nhựa nguyên sinh PP an toàn (chất liệu được các chuyên gia hàng đầu khuyên dùng trong sản xuất đồ dùng cho trẻ em), xe tập đi Chilux khung chữ U khoa học, bàn học Chilux, ghế ngồi ô tô đạt tiêu chuẩn an toàn châu Âu ECE R44/04. Lưu ý rằng, ở các nước phát triển, cụ thể là Singapore, tất cả các sản phẩm ghế ô tô bắt buộc phải có một trong các tiêu chuẩn quốc tế của Mỹ FMVSS 213, của Anh B.S 3254, của Úc AS 1754-1975, của Nhật Bản JIS D0401-1990 và tiêu chuẩn châu Âu ECE R44 mới được lưu hành.

Quá trình nghiên cứu và ứng dụng những tinh hoa thế giới cùng với việc thấu hiểu từng nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ em ở mỗi quốc gia chính là bệ phóng tiềm năng và vững chắc giúp Chilux không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm với chất lượng tốt nhất dành cho trẻ em. Với nền tảng đó, người tiêu dùng đang chờ đợi nhiều hơn nữa các dòng sản phẩm tiện ích khác của Chilux được ra đời.

Thị trường mẹ và bé tại Việt Nam cần nhiều hơn nữa những thương hiệu dám tiên phong, đầu tư nghiêm túc, từ đó mang đến đa dạng hơn nữa những sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá thành phù hợp để các gia đình Việt có nhiều hơn nữa những sự lựa chọn chất lượng cho bé.