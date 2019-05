Cho 1.200 học sinh nghỉ học đón 'nhà báo quốc tế'

Ngày 6-5, bà Pham Thị Tuyết Mai- Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết: “UBND huyện Nghi Lộc và Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đang yêu cầu ban giám hiệu nhà trường báo cáo tường trình sự việc tổ chức buổi lễ “Chào mừng Nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học Lê Hoàng Anh Tuấn, tiến sĩ, cựu học sinh khóa 1995-1998, tiến sĩ danh dự từ Vương Quốc Anh, Tổng biên tập Tạp chí chống tham nhũng. Hiện chúng tôi đang hoàn tất báo cáo, tường trình sự việc”.



Ông Lê Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ "Ngày trở về".

Trước đó, trên trang website nhà trường và Tạp chí Mặt trận đăng tin: Sáng 27- 2, Trường THPT Nghi Lộc 3 long trọng tổ chức lễ buổi lễ “Ngày trở về” -Chào mừng Nhà báo Quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ, Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995 – 1998, Tiến sĩ Triết học danh dự từ Vương Quốc Anh 2018, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế.



Theo bà Mai, buổi lễ có sự tham dự của TS. Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi, Uỷ viên BCH Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam; ông Tôn Thiện Phương - Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An; ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Bá Thanh - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công An; TS. Bùi Mạnh Hùng - Chánh văn phòng Viện pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu; ông Trần Đức Hoàng - Phó chánh văn phòng Viện Báo chí và Truyền thông Xã hội cùng các phóng viên, nhà báo từ Trung ương đến địa phương của các quan báo chí, truyền thông đến dự và đưa tin.

Buổi lễ còn có sự tham dự của cán bộ, giáo viên và hơn 1.200 em học sinh Trường THPT Nghi Lộc 3.



Hơn 1.200 học sinh Trường THPT Nghi Lộc phải nghỉ học một tiết để dự lễ chào mừng "Nhà báo quốc tế". Ảnh chụp lại Website nhà trường.

“Vào tháng 10-2018, em Lê Hoàng Anh Tuấn, thông qua giáo viên cũ là cô Hiền (hiện cô đã chuyển trường khác) kết nối với cô Hà (dạy Toán) xin kết nối, gặp mặt ban giám hiệu nhà trường để báo cáo thành tích và khao vì “mới nhận được giải thưởng nhà báo quốc tế”.

Em Lê Hoàng Anh Tuấn ngỏ ý với chúng tôi muốn về trường tổ chức lễ “Tri ân” nhà trường vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nhưng sau đó, nghe em Lê Hoàng Anh Tuấn nói lại là chờ làm xong tiến sĩ mới về trường tổ chức, nên buổi lễ dời sang ngày 27-2.

Chúng tôi thấy học trò cũ của trường đưa ra kế hoạch chi tiết, có danh sách khách mời đến dự từ Trung ương đến địa phương đến chúc mừng nên rất phấn khởi, để học trò cũ về trường tổ chức. Thực sự khi em Lê Hoàng Anh Tuấn về trường có trình tấm thẻ Nhà báo quốc tế bằng tiếng nước ngoài và ảnh chụp nhận bằng tiến sĩ. Chúng tôi cũng vì nhìn thấy khách đến dự chúc mừng nữa nên rất tin tưởng học trò cũ của trường. Từ MC, phông màn, loa đài... đều do Lê Hoàng Anh Tuấn mang đến trường tổ chức lễ”- bà Mai nói.





Sáng 6-5, tại Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ tháng 5-2019 tỉnh Nghệ An, các nhà báo đặt câu hỏi về "Nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn", Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: "Đang yêu cầu ban giám hiệu nhà trường báo cáo, kiểm tra".

Theo bà Mai, buổi lễ có sự tham gia 1.200 học sinh trong thời gian diễn ra khoảng một tiết học. Tại buổi lễ các đại biểu có lên chúc mừng, tặng quà là hai bức tranh cho em Lê Hoàng Anh Tuấn sau đó em Lê Hoàng Anh Tuấn tặng lại hai bức tranh (chữ Tâm và tranh Văn miếu Quốc Tử Giám) cho nhà trường. Bà Mai cũng thay mặt lãnh đạo nhà trường lên tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng cựu học sinh Lê Hoàng Anh Tuấn “thành đạt”. Ông Nghiêm Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP GTNFoods trao tặng 20 triệu đồng cho quỹ khuyến học nhà trường.



Bà Mai nói: “Sau buổi lễ vì hoàn cảnh nhà trường còn khó khăn, nên ban giám hiệu nhà trường không có kinh phí mời cơm học sinh cũ và các đại biểu”.



Trường THPT Nghi Lộc 3.

“Việc tổ chức này ngoài ý muốn và thực sự không lường trước được, bản thân nhà trường căn cứ cốt lõi nhất không phải cái thẻ nhà báo quốc tế trình ra mà ban bệ đại biểu cùng về dự thì nhà trường mới cho về tổ chức như thế, mới cho treo phông màn như thế. Không có thành phần đại biểu về dự như vậy thì nhà trường sẽ không cho tổ chức.

Nếu chúng tôi có động cơ mục đích thì chúng tôi sẵn sàng nhận lỗi, còn ở đây, nếu nói chúng tôi là nạn nhân thì hơi quá, nhưng quả thực không lường hết được, ngoài ý muốn. Mục đích để học sinh cũ tri ân, vinh danh nhà trường, nhưng chưa thấy tri ân đâu mà hôm nay chúng tôi gặp rắc rối phải báo cáo tường trình”- bà Mai phân trần.



Về việc có thông tin, khóa học 1995-1998, Trường THPT Nghi Lộc 3 không có học sinh nào tốt nghiệp mang họ tên Lê Hoàng Anh Tuấn, bà Mai và cán bộ nhà trường cho biết: Qua kiểm tra hồ sơ thì chỉ có hai học sinh tên Tuấn là Lê Anh Tuấn (sinh ngày 8-2-1979) và Lê Văn Tuấn (sinh ngày 1-10-1979).

Từ số điện thoại của anh Lê Hoàng Anh Tuấn do bà Mai cung cấp, chúng tôi đã gọi liên lạc nhưng đầu dây bên kia cho rằng "Đây không phải số của anh Tuấn rồi cúp máy".

Được biết, anh Lê Hoàng Anh Tuấn từng có hộ khẩu tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Năm 2016, ông Tuấn làm hồ sơ là luật gia, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu (thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) về Hà Tĩnh tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Thời điểm đó, trong số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại địa phương Hà Tĩnh thì anh Lê Hoàng Anh Tuấn người duy nhất tự ứng cử. Khi Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thì anh Lê Hoàng Anh Tuấn bị rút ra khỏi danh sách ứng cử.