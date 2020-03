Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý vụ ‘biển người’ ở siêu thị

Ngày 27-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ký văn bản gửi UBND TP Quảng Ngãi, Sở Công thương và các đơn vị liên quan về việc hoạt động của Trung tâm thương mại (TTTM) Go! Quảng Ngãi.



"Biển người" bên trong TTTM Go! Quảng Ngãi bất chấp dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để nhiều người tập trung đông trong ngày mở cửa bán hàng xảy ra vào ngày 26-3 tại TTTM Go! Quảng Ngãi.

Việc tập trung đông người tại TTTM Go! Quảng Ngãi làm phát sinh nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Do đó, UBND TP Quảng Ngãi có nhiệm vụ kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-3.

Ngoài ra, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan tổ chức làm việc và kiểm tra các điều kiện cần thiết đến việc hoạt động của TTTM Go! Quảng Ngãi nhằm đảm bảo theo đúng quy định đối với việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chất lượng, giá cả hàng hoá, công tác an toàn lao động, phòng, chữa cháy…



Xe máy của người dân xếp thành hàng bên ngoài

Đặc biệt, ông Căng yêu cầu các Sở ngành liên quan kiểm tra kĩ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiêu dùng đến mua sắm tại TTTM.