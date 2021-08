Tối 28-8, mạng xã hội lan truyền clip có tiêu đề “Dân không có gì ăn. Nhà nước cấp gạo thì tổ trưởng giấu mấy tấn, không phát cho dân”.

Clip ghi nhận cảnh nhiều người tập trung trước một ngôi nhà khóa ngoài được cho là nhà của tổ trưởng tổ 229 thuộc ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Nhiều người lớn tiếng cho rằng gạo tổ trưởng mang giấu, không phát cho dân hơn 10 ngày qua.



Nhiều người tập trung trước ngôi nhà chứa khá nhiều gạo. Ảnh: MXH

Clip còn cho thấy gạo được chất khá nhiều trong căn nhà nói trên. Clip còn có hình ảnh công an địa phương đang ghi nhận phản ánh của người dân. Clip nhận được nhiều bình luận và đa phần chỉ trích thái độ thờ ơ của tổ trưởng.

Trao đổi với PLO, ông Trần Minh Hà, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, cho biết đang thông tin sự việc cho Sở Thông tin truyền thông TP.HCM để nơi đây báo cáo lại Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.



Nhiều bao gạo được chứa trong nhà. Ảnh: MXH

Theo ông Hà, sự việc xảy ra vào trưa 28-8. Căn nhà trong clip đúng là của tổ trưởng tổ 229 thuộc ấp 5, đồng thời là Trưởng Ban công tác mặt trận ấp 5.



“Căn nhà này được anh tổ trưởng cho chính quyền địa phương mượn làm chốt trực dân phòng trong thời gian khu vực bị phong tỏa do COVID-19 vừa qua” – ông Hà cho biết thêm.

Theo ông Hà, ấp 5 vận động được một số gạo từ các mạnh thường quân để chăm lo dân nghèo trên địa bàn. Do trụ sở ấp 5 nhỏ, ẩm thấp nên gạo được để tạm trong can nhà nói trên. “Sáng mai (29-8), gạo chất trong nhà sẽ được trao cho 300 công nhân xây dựng đang ở tạm tại công trường, không về nhà được do dịch bệnh” – ông Hà nói.

Ông Hà còn cho biết dân ở ấp 5 được chính quyền địa phương chăm lo đầy đủ thực phẩm trong những ngày giãn cách xã hội. “Sự việc đáng tiếc xảy ra có thể do một số người dân hiểu lầm” – ông Hà cho biết.