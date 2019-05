Chùa đóng chuồng nuôi giữ trăn 'khủng' vì sợ bị bắt mất

Ngày 21-5, ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đang tiếp tục vận động vị sư trụ trì chùa Ông Chín (khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc) thả con trăn khủng về tự nhiên.



Con trăn "khủng" đang ở chùa ông Lớn.

Cũng theo ông Phúc, con trăn này dài hơn 3m và ước nặng khoảng 20kg. Trước đây, khách hành hương thường đến chùa Ông Chín và mang theo một số con trăn để nhờ sư trụ trì làm lễ phóng sinh. Sau đó, số trăn này được đưa lên núi Dài lớn rồi thả vào các hang động tự nhiên để chúng có thể tự săn mồi sinh sống.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là con trăn vẫn thường xuyên xuống núi để về lại nơi nó từng được “đặt chân” đầu tiên là chùa Ông Chín sau khi no mồi. Đặc biệt, cách nay hơn 20 ngày, con trăn to này tiếp tục quay lại chùa rồi không chịu về lại núi như những lần trước. Do sợ bị người lạ không biết về lai lịch của con trăn rồi bắt mất nên sư trụ trì cho người đóng chuồng nuôi giữ lại.

“Sau khi nắm được thông tin này, tôi đến gặp trực tiếp vị sư trụ trì chùa Ông Chín để vận động thả con trăn về lại môi trường tự nhiên. Bởi nếu đúng là con trăn đã được phóng sinh những năm trước đó mà nay quay lại chỗ cũ thì việc nhà chùa nuôi nhốt như thế cũng không hay lắm”- ông Phúc chia sẻ.