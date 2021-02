Đây là những lời dặn con đầy xúc động của anh Lưu Hoàng Khanh dành cho đứa con hơn tám tháng ở trong bụng vợ.



Anh Lưu Hoàng Khanh, sinh năm 1989, nhân viên y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật huyện Cẩm Giàng, là một trong những cán bộ y tế được giao nhiệm vụ cắm chốt y tế tại các khu cách ly có nguy cơ lây nhiễm cao của tâm dịch Hải Dương. Cả ba đợt dịch bùng phát tại Hải Dương vừa qua, anh đều là người được điều động tham gia vào cuộc ngay từ những ngày đầu.

Đợt dịch này, anh là cán bộ y tế cắm chốt tại Trường Tiểu học Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương). Nhận được nhiệm vụ, anh Khanh chỉ kịp về nhà dặn vợ rồi lên đường. Với anh Khanh, mỗi lần nghĩ đến câu nói của vợ là mỗi lần anh day dứt: “Anh đi rồi, ai đưa em đi sinh?”.

Điểm cách ly tại Trường Tiểu học Lai Cách có đến 100 người được cách ly y tế gồm 62 học sinh, 41 phụ huynh, bảy thầy cô giáo. Trong những ngày qua, gần như anh không có thời gian nghỉ ngơi. Từ theo dõi sức khỏe đến đảm bảo giãn cách, tất cả đều được thực hiện một cách đầy đủ, rõ ràng với tâm thế khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Trong mắt các học sinh Trường Tiểu học Lai Cách, người đàn ông luôn trùm đồ bảo hộ từ đầu đến chân, mồ hôi lúc nào cũng ròng ròng là một “chú siêu nhân”. Sở dĩ vậy là bởi nhất cử nhất động từ vui chơi đến sinh hoạt của các em “đều do chú quyết định”.

Đại An - là cái tên anh với vợ đã thống nhất đặt cho đứa con trai sắp ra đời của mình ngay tối hôm nhận nhiệm vụ. Có đi vào tâm dịch, có đứng giữa sào huyệt của cuộc chiến COVID-19 mới thấm thía cái giá trị đích thực của sự bình an. Chia sẻ về lý do đặt tên của đứa con sắp chào đời, anh cho biết: “Tôi muốn đặt tên con như thế để sau này mỗi lần con được gọi, con sẽ biết trân quý khi là một huyết cầu của Tổ quốc trong cuộc chiến chống COVID-19”. Vào ngành năm 2011, tính đến nay đã 11 năm gắn bó nhưng với anh Khanh đây là thời khắc đặc biệt: “Năm nay là năm đặc biệt nhất với những anh em ngành y như chúng tôi. Vất vả, khó khăn thì trăm bề nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy nghề y thiêng liêng và giá trị như vậy. Dẫu cho tôi được chọn lại nhiều lần nữa, tôi vẫn xin tình nguyện tham gia vào hàng ngũ mặc áo blouse trắng”.