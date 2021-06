Con trai của anh Nguyễn Đức Hùng (48 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa đậu trường Đại học Royal Holloway (Anh). Trước đó, vợ chồng anh đã chuẩn bị 100 triệu đồng làm học phí cho con du học.

Ngày 2-6, nhân dịp sinh nhật của bản thân, con trai đã tặng bố mẹ của mình một món quà đặc biệt. "Sinh nhật con, con tặng bố mẹ 100 triệu", cậu ấy nói. Vợ chồng anh Hùng vô cùng bất ngờ khi biết được con trai đã giành được học bổng một phần trị giá 3000 bảng Anh (hơn 97 triệu đồng) và được trừ luôn vào học phí.



Anh Nguyễn Đức Hùng (bên trái) và con trai Nguyễn Đức Hà Phan (bên phải). Ảnh: facebook nhân vật

Ngay trong buổi tối, anh bàn với vợ dùng 100 triệu đồng vốn chuẩn bị làm học phí đóng góp vào Quỹ Vaccine COVID-19 của Nhà nước. Vợ anh đồng ý ngay. Con trai cũng đồng ý. Sáng ngày 3-6, anh chuyển ngay số tiền đó vào quỹ.

"Hôm trước xem TV thì nghe được lời Thủ tướng kêu gọi người dân chung tay đóng góp vào Quỹ Vaccine COVID-19, nhiều bạn bè của tôi cũng đã ủng hộ cho quỹ. Tôi nghĩ là mình cũng sẽ ủng hộ nhưng chưa làm ngay. Đến khi biết được con trai đã tiết kiệm được cho mình 100 triệu thì tôi bàn với vợ con ngay, không suy nghĩ nhiều" - anh Hùng kể lại.



Anh Nguyễn Đức Hùng kể câu chuyện đóng góp 100 triệu vào quỹ vaccine và hóa đơn chuyển khoản. Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện của gia đình anh được nhiều người dành lời khen. Trước điều đó, anh Hùng cho rằng sự đóng góp của mình không là gì so với sự hi sinh của tất cả bác sĩ, nhân viên y tế, công an, quân đội,... nơi tuyến đầu chống dịch.

Anh tâm sự: "Tôi thực sự cảm động bởi hình ảnh của đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên, quân đội, công an đang chống dịch tại các bệnh viện, khu cách ly, phong tỏa. Trời Hà Nội nắng 40 độ mà họ phải làm việc trong môi trường không điều hòa. Mong mọi người ủng hộ vào cuộc chiến chống COVID-19, không nhiều thì ít, không tiền thì bằng công sức, không công sức thì bằng ý thức, vì mình và vì cộng đồng".