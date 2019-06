Công an sẽ tham gia hầu hết các khâu của kỳ thi THPT 2019

Trong hai ngày (4 và 5-6), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2019 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Điện Biên.



Lựa chọn cán bộ công an đủ tiêu chuẩn

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi của tỉnh cho biết, năm 2019 tỉnh Điện Biên có 5.320 thí sinh đăng ký dự thi THPT. Trong đó 4.877 thí sinh hiện đang học THPT và giáo dục thường xuyên, 433 thí sinh tự do.

Theo thống kê, số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 2.478 thí sinh (46,58%); số thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển đại học, cao đẳng là 2.432 thí sinh (45,71%); số thí sinh dự thi chỉ để tuyển sinh đại học, cao đẳng là 410 thí sinh.

Dự kiến trong kỳ thi này sẽ có 716 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia làm thi. Trong đó 331 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Thủy Lợi - đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với tỉnh Điện Biên.

Đến thời điểm này, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi, nghiệp vụ tổ chức thi cho tất cả các đối tượng tham gia tổ chức kỳ thi. Hoàn thành lắp đặt camera an ninh, giám sát tại phòng bảo quản đề thi, bài thi của 17 điểm thi trong tỉnh.



Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, ông Nguyễn Ngọc Bội, Trưởng Phòng PA83, Công an tỉnh Điện Biên, thành viên Ban Chỉ đạo thi của tỉnh, cho biết năm nay lực lượng công an sẽ tham gia hầu hết các khâu của kỳ thi. Do đó việc lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn tham gia được tỉnh Điện Biên hết sức quan tâm.

“So với năm ngoái, năm nay lực lượng công an tham gia bảo vệ kỳ thi tăng hơn rất nhiều. Dự kiến chúng tôi sẽ huy động khoảng 250 cán bộ chiến sĩ từ bảo quản đề thi, bài thi, an ninh, an toàn tại các khu vực thi tới đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…”, ông Bội thông tin.

Thấy hiện tượng gian lận phải đình chỉ ngay!

Nhắc lại một số tình huống đã xảy ra trong nhiều năm trước như học sinh nghèo đi thi phải nhịn đói hay mưa lũ có thể xảy ra bất cứ lúc nào làm ảnh hưởng đến kỳ thi, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Điện Biên đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục Điện Biên phải chuẩn bị đầy đủ các phương án. Trong đó quan tâm đến học sinh nghèo, học sinh vùng dân tộc thiểu số diện học nội trú, cấp gạo đầy đủ cho các em vào dịp tháng 6 - tháng mà các em không còn được nhận gạo hỗ trợ của Nhà nước.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của kỳ thi, ông Quý chỉ đạo ngành Giáo dục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện các hiện tượng tiêu cực trong quá trình tổ chức kỳ thi.

“Tôi lưu ý chỉ cần nhận thấy có hiện tượng là phải tạm đình chỉ ngay. Chúng ta phải làm kiên quyết, không sợ sai”, ông Quý nêu quan điểm.



Công tác thanh tra, nắm rõ quy chế, quy trình thi được Thứ trưởng nhấn mạnh tại buổi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra thực tế tại địa điểm dự kiến in sao đề thi và 2 điểm thi là Trường THPT Điện Biên và Trường THPT TP Điện Biên Phủ, Thứ trưởng Độ lưu ý tỉnh Điện Biên một số việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo kỳ thi nhẹ nhàng, khách quan, an toàn và thành công.

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh tới công tác thanh tra, trong đó vấn đề tập huấn thanh tra để lực lượng này nắm rõ quy chế, quy trình là rất quan trọng. Nếu thanh tra không nắm được quy chế, quy trình sẽ chỉ là những người đến “xem thi” chứ không phải giám sát kỳ thi. Tất cả các khâu của kỳ thi đều phải thể hiện được vai trò của thanh tra.

Khác với năm ngoái, năm nay các thí sinh tự do dự thi môn thi đơn lẻ bài thi tổ hợp sẽ không được ra khỏi phòng thi ngay sau khi kết thúc môn thi mà phải chờ cho đến hết giờ thi của cả bài thi tổ hợp. Chính vì vậy, việc bố trí phòng chờ tại các điểm thi cần được quan tâm. Theo Thứ trưởng, phòng chờ của thí sinh phải được bố trí người quản lý, tránh gây ra xáo trộn trong khu vực thi.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh Điện Biên lưu tâm tới công tác in sao đề thi, bảo mật đề thi, bài thi. Qua kiểm tra tại một số điểm thi cho thấy việc lắp camera và bố trí các tủ đựng đề thi, bài thi đã được thực hiện nghiêm túc, tuy vậy vẫn cần có phương án cụ thể của lực lượng an ninh để bảo vệ các khu vực này.

Ngoài ra, tỉnh cũng cần có phương án trong tình huống xảy ra mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống camera, in sao đề thi; phương án cho công tác y tế, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…