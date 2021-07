Được sản xuất theo quy trình 3F (Feed - Farm - Food), thịt mát MEATDeli được kiểm soát nghiêm ngặt trong tất cả khâu từ nông trại đến tay người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm trước khi đưa ra thị trường đều đáp ứng ba tuyến kiểm dịch theo hướng dẫn của Bộ NN & PTNT và Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế). Dây chuyền giết mổ công nghiệp khép kín, heo không chạm đất, toàn bộ công nhân được trang bị bảo hộ an toàn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tham khảo thông tin chi tiết tại ; hoặc https://www.facebook.com/VinMartPlus.