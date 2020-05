Cứu trẻ 5 tuổi bị bỏng nặng do nghịch bật lửa gas

Chiều 22-5, Khoa chấn thương chỉnh hình - Bỏng, BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu, điều trị cho bé TrHĐ (năm tuổi, trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị bỏng nặng do nghịch bật lửa gây cháy quần, áo.



Bệnh nhi Đ. đang được cấp cứu, điều trị tại BV Sản nhi Nghệ An. Ảnh: THU HIỀN

Người thân của bé Đ. cho biết cháu ở nhà tự lấy bật lửa ra làm đồ chơi rồi nghịch bật lửa gas lên. Lửa từ bật lửa gas cháy bén vào áo, quần của cháu Đ.

Phát hiện sự việc, người thân đã dập lửa đưa cháu Đ. đến bệnh viện huyện cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng, xe cứu thương đã chuyển cháu lên BV Sản nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bệnh nhi bỏng nhiệt lửa; phần mặt, cổ, vai bị bỏng nước, trợt da. Diện tích bỏng khoảng 40% cơ thể, bỏng sâu độ ba kèm hoại tử...

Các y bác sĩ của Khoa chấn thương chỉnh hình - Bỏng, BV Sản nhi Nghệ An đã truyền dịch, điều trị kháng sinh, nâng cao thể trạng, chỉ định phẫu thuật cắt lọc những phần hoại tử, sau đó ghép da tự thân cho cháu Đ.

Các y bác sĩ cũng khuyến cáo, các bậc cha, mẹ, ông bà phải để bật lửa, cồn, nước sôi... tránh xa trẻ em, đặc biệt không để trẻ em nghịch bật lửa gas.