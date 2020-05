Danh sách nhà khoa học được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020

Ngày 10-5, thông tin từ Bộ KH&CN, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã phê duyệt đề xuất trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 cho ba nhà khoa học được hội đồng giải thưởng đề nghị.

Đó là PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan, ĐH Y Dược TP.HCM (ngành khoa học y dược) với công trình "Lan N. Vuong, Vinh Q. Dang, Tuong M. Ho, Bao G. Huynh, Duc T. Ha, Toan D. Pham, Linh K. Nguyen, Robert J. Norman and Ben W. Mol, 2018. IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries. The New England Journal of Medicine, 378(2): 137-147".



Ba nhà khoa học được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020. Ảnh: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia



PGS-TS Phạm Tiến Sơn, Trường ĐH Đà Lạt (ngành toán học) với công trình "Gue Myung Lee and Tien Son Pham, 2017. Generic properties for semialgebraic programs. SIAM Journal on Optimization, Vol. 27, No. 3, 2061-2084".



PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan và PGS-TS Phạm Tiến Sơn được trao giải thưởng dành cho nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học xuất sắc.



Ngoài ra còn có TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (ngành vật lý), với công trình "Nguyen Truong Thanh Hieu, 2016. Low-energy electron inelastic mean free path in materials. Applied Physics Letters, Vol. 108, 172901".



TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu được trao giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ là tác giả của công trình khoa học xuất sắc.



Lễ trao giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18-5 tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam.