Đau lòng bé 3 tuổi tử vong đột ngột khi chơi cầu trượt

Chiều tối 28-1, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết bất thường của em P.V.T ( học lớp 3 tuổi, Trường Mầm non Tân Sơn, trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương).



Trường Mầm non Tân Sơn.

Chiều cùng ngày, sau khi các cô giáo ở Trường Mầm non Tân Sơn cho các em học sinh ăn xong thì để các em ra sân trường vui chơi.



Sau đó, cô giáo hốt hoảng khi phát hiện em T. tím tái ở chân cầu trượt trong sân trường. Các giáo viên đã bế em T. chạy sang Trạm Y tế xã Tân Sơn để cấp cấp cứu nhưng em T. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin em T. tử vong, Công an xã Tân Sơn và Công an huyện Đô Lương đã xuống hiện trường để làm rõ sự việc.

Qua xác minh, điều tra ban đầu, Công an huyện Đô Lương xác định, em T. ra sân trường và một mình đến chơi cầu trượt. Có thể trong lúc chơi sợi dây rút ở vành mũ áo ấm vướng vào ván cầu trượt khiến bé mắc kẹt và dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, Công an huyện Đô Lương chưa đưa ra kết luận cuối cùng mà đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan và tiếp tục làm rõ.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương đã thăm hỏi, động viên phụ huynh học sinh.