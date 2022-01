Một số kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021 - Nước sản xuất: 100.602.000 m3 đạt tỷ lệ 100,3% so với kế hoạch thành phố giao. - Nước ghi thu: 84.436.000 m3 đạt 100,03% so với kế hoạch thành phố giao. - Các khoản nộp ngân sách: Trên 170 tỷ đồng tăng 132.3% so với kế hoạch. - Công ty đã hoàn thành dự án Nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 60.000 m3/ngày - GĐ2 và đã đưa vào vận hành chính thức trong tháng 07/2021, nâng công suất NMN Cầu Đỏ lên 290.000 m3/ngày đêm. Hiện nay, tổng công suất các nhà máy nước do Dawaco quản lý là 350.000 m3/ngày đêm. - Trong năm 2021, Công ty đã phát triển 6.192 khách hàng nâng tổng số đồng hồ khách hàng hiện đang quản lý đạt 308.479 đồng hồ. - Trung tâm chăm sóc khách hàng (Call Center) – Tổng đài điện thoại 1900 2345 22 đã giải đáp, xử lý nhanh gọn mọi thắc mắc của khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước.