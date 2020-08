Dịch COVID-19: Tiếp tục cách ly, thành lập bệnh viện dã chiến

Thêm 16 ca nhiễm mới, 1 ca tử vong Chiều 11-8, Bộ Y tế công bố thông tin về 16 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 10 ca ở Đà Nẵng, bốn ở Quảng Nam, hai ở Quảng Trị. Cụ thể: 10 ca ở Đà Nẵng gồm: BN 848: Nữ; 78 tuổi; ngụ quận Sơn Trà; BN 849: Nữ; 39 tuổi; Sơn Trà; BN 850: Nam; 55 tuổi; ngụ quận Hải Châu; BN 851: Nữ; 67 tuổi; ngụ quận Hòa Vang; BN 852: Nam; 40 tuổi; Sơn Trà; BN 853: Nam; 14 tuổi; Sơn Trà; BN 854: Nữ; 70 tuổi; Hải Châu; BN 855: Nữ; 61 tuổi; Liên Chiểu; BN 856: Nam; 30 tuổi; Liên Chiểu; BN 863: Nữ; 52 tuổi; Ngũ Hành Sơn. Ở Quảng Nam có bốn ca gồm: BN 857: Nam; 26 tuổi; Duy Xuyên; BN 858: Nữ; 55 tuổi; Điện Bàn; BN 859: Nữ; 47 tuổi; Tam Kỳ; BN 860: Nữ; 55 tuổi; Hội An. Quảng Trị có hai ca, gồm BN 861: Nữ; 36 tuổi; Gio Linh; BN 862: Nữ; 66 tuổi; Hướng Hóa. Như vậy cả nước có tổng cộng 863 ca. Cùng chiều, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là trường hợp tử vong do COVID-19 thứ 16 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam. BN 832 là nam, 37 tuổi, địa chỉ: Hướng Hóa, Quảng Trị. Bệnh nhân tử vong lúc 10 giờ 30 ngày 11-8 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, đái tháo đường type 1, suy kiệt dài ngày, suy tim. HÀ PHƯỢNG