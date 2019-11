Điểm mặt các địa chỉ dỏm về xuất khẩu lao động ở Hà Tĩnh

Bắt 2 người ở Hà Tĩnh liên quan đến môi giới đi nước ngoài Chiều 1-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một người và bắt khẩn cấp một người khác để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Do đang mở rộng điều tra đường dây trên nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh chưa tiết lộ danh tính bị can. ĐẮC LAM