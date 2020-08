Điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 cao hơn năm trước

Hôm nay (27-8), các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 chính thức biết điểm thi của mình sau gần một tháng tham gia kỳ thi. Đến thời điểm này, 100% các tỉnh, TP đã gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT.



Đã hoàn tất 100% công tác chấm thi

Trao đổi với báo chí ngày 26-8, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết địa phương này đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cả môn trắc nghiệm và môn tự luận được hai ngày. Mọi dữ liệu điểm đã chuyển về Bộ GD&ĐT, chỉ chờ công bố theo quy định.

Kết quả chấm thi của Đắk Nông năm nay không có bài thi bị điểm liệt, trong đó điểm cao nhất là 9,8 điểm ở môn toán. Môn ngữ văn có hai bài thi đạt điểm cao nhất là 9 điểm. Đây là địa phương có số lượng bài thi nhiều thứ hai cả nước.

Cùng với Đắk Nông, Hà Nội - TP với số lượng bài thi lớn nhất cả nước - cũng đã hoàn thành khâu chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết điểm thi năm nay khả quan hơn năm trước, 90% bài thi có điểm 5 trở lên. Do số lượng bài thi nhiều nên Hà Nội huy động 24 tổ chấm tự luận. Khu vực chấm thi luôn bảo đảm an ninh, an toàn, có camera giám sát ghi hình 24 giờ/ngày tại các địa điểm quy định theo đúng quy chế thi.

Ngày 23-8, công tác chấm thi của Sở GD&ĐT TP Hà Nội kết thúc, sớm hơn dự kiến và bảo đảm an toàn về mọi mặt. Hà Nội sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh vào ngày 27-8 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đến trưa 26-8, tỉnh Sơn La cũng đã gửi toàn bộ dữ liệu điểm thi về Bộ GD&ĐT theo đúng quy định. Theo lãnh đạo tỉnh này, số lượng điểm liệt của tỉnh năm nay ít hơn so với năm ngoái.



Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM ANH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Sơn La đã có điểm 9,5 môn ngữ văn. Mặt bằng chung môn ngữ văn số lượng điểm trên trung bình khá nhiều, số lượng điểm 2 trở xuống rất ít. Số điểm thấp của môn tự luận tập trung ở phổ điểm 3-4 điểm.

Tại Hà Nam, số bài thi được điểm cao năm nay khá nhiều, cụ thể Hà Nam ghi nhận có 186 bài có điểm từ 9 trở lên. Bài đạt điểm cao nhất của Hà Nam là 9,5 điểm.

Tại Bắc Ninh, hội đồng thi THPT 2020 tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc chấm thi tự luận môn ngữ văn. Điểm cao nhất môn thi này mà thí sinh đạt được là 9,5 điểm. Đến nay công tác chấm thi đã được hoàn tất và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT công bố theo đúng quy định.

Không có điểm 10 môn văn

Theo ghi nhận ban đầu, tại nhiều địa phương, điểm tối đa môn ngữ văn năm nay chỉ ở ngưỡng 9,75 (cao nhất ở Thừa Thiên-Huế), chưa thấy xuất hiện điểm 10. Ngay cả địa phương có truyền thống hiếu học đứng đầu cả nước như Nam Định, môn ngữ văn năm nay cũng không ghi nhận điểm 10 nào.

Theo ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, việc quyết định chấm 10 điểm các môn thi trắc nghiệm dễ có căn cứ nhưng riêng môn ngữ văn các giám khảo vẫn còn khá dè dặt do tính chất của môn thi tự luận.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2020 đảm bảo đúng mục đích thi tốt nghiệp nên được đánh giá tương đối dễ thở. Vì vậy, theo các chuyên gia, điểm thi năm nay sẽ có xu hướng cao hơn, phổ điểm tập trung ở mức từ 6,7 điểm. Cũng vì thế, mức điểm trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT dự báo sẽ tăng.

Thực tế ở một số ngành “hot” ở các trường đại học lớn như ĐH Kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Sư phạm Hà Nội đã tuyển được số lượng thí sinh nhất định theo hình thức tuyển thẳng…

Không chỉ điểm chuẩn các ngành “hot” được dự báo tăng mạnh, các chuyên gia tuyển sinh còn cho rằng điểm chuẩn các trường tốp trên cũng sẽ tăng.