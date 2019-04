Đình chỉ cơ sở mầm non cầm tay quăng trẻ xuống nệm bắt đi ngủ

Trưa 13-4, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí tại phường Hồng Hà (TP Hạ Long, Quảng Ninh) để xác minh, làm rõ việc 2 nữ nhân viên trường mầm non cầm 2 tay trẻ nhỏ quăng xuống nệm trải dưới sàn.



Hình ảnh 2 nhân viên cơ sở mầm non túm tay các bé quăng xuống nệm (cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip được cho là hình ảnh từ camera giám sát lớp học tại cơ sở mầm non Đồ Rê Mí. Vào trưa 11-4, tại một phòng học của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí, có khoảng 20 trẻ, hai nữ nhân viên của cơ sở này trải nệm xuống sàn và lần lượt cho các bé ngủ trưa.

Tuy nhiên, theo hình ảnh clip ghi lại, hai người này dùng 2 tay cầm vào 2 cánh tay của từng trẻ lôi ra nệm bắt nằm ngủ. Có cháu thì bị cầm 2 tay lôi ra nệm rồi quăng xuống. Kèm theo hình ảnh là tiếng khóc ré hỗn loạn của trẻ em. Clip được đăng tải đã thu hút khá đông người xem, nhiều ý kiến bình luận tỏ thái độ bức xúc với hành động của hai nữ nhân viên.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, sáng 12-4, đoàn công tác của sở này cùng lãnh đạo UBND TP Hạ Long đã tiến hành kiểm tra hoạt động tại cơ sở mầm non Đồ Rê Mi. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã đình chỉ cơ sở mầm non này, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với cơ quan liên quan điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.