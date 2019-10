Dòng người nghẹn ngào tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An

PGS.TS. Lê Hải An, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ- Địa chất, thường trú tại nhà N04 UDIC Complex, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đã từ trần hồi 07 giờ 10 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2019 (tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi), hưởng dương 48 tuổi.



Ông Lê Hải An sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh. Ông An học Kỹ sư Địa Vật lý tại ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; học Thạc sĩ Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei; học Tiến sĩ Dầu Khí ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh; được công nhận, bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2010.



Ông Lê Hải An bắt đầu làm việc tại ĐH Mỏ - Địa chất từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa Dầu khí rồi đến Phó Trưởng Bộ môn Địa Vật lý, Phó Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng khoa Dầu khí, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.



Từ tháng 3/2014 - 11/2018 ông giữ chức Hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Từ tháng 11/2018 ông giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục - đào tạo.



Trong suốt quá trình lao động và cống hiến, ông Lê Hải An được nhận Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2018), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2012), Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010, 2011, 2013), Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2010, 2015), Bằng khen Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015, 2018), Bằng khen Công đoàn Ngành Giáo dục (2016).