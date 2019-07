Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay: Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất nhưng thời gian thực hiện ngắn nhất, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực nhất do thực hiện đồng bộ các giải pháp về công nghệ khi triển khai. “Không phải in phiếu điều tra, không phải nhập số liệu hoặc quét số liệu nên tiết kiệm được kinh phí in, vận chuyển, chương trình phần mềm chuyển đổi dữ liệu từ phiếu giấy sang dạng số hóa và các chi phí liên quan khác…” - Bộ trưởng Dũng nêu các lý do.

Còn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhận xét rằng: Những dữ liệu từ cuộc tổng điều tra này sẽ được các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII dùng để xem xét, cơ cấu và hoạch định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống pháp luật, chính sách về dân số và nhà ở đến năm 2030.

Hoan nghênh việc áp dụng triệt để và rộng rãi công nghệ thông tin trong cuộc tổng điều tra này, Phó Thủ tướng đề cập đến Hà Giang, địa phương khó khăn, miền núi nhưng lãnh đạo tỉnh này đã quyết tâm áp dụng phương pháp kê khai điện tử 100%. Sau khi phân tích một số vấn đề về tốc độ gia tăng cũng như quy mô dân số, Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý những vấn đề liên quan đến dân sinh. Chẳng hạn, về nhà ở, số liệu cho thấy 93,1% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố, tăng đều qua 10 năm và so với cả các giai đoạn trước. Về bình quân diện tích/đầu người thì đến nay đã có 23,5 m2/đầu người, cao hơn mức 6,8 m2 của năm 2009...

Tuy vậy, vấn đề không nhỏ là hiện vẫn còn 1,4 triệu hộ với 5 triệu người chỉ có nhà ở sơ sài. Trong đó còn tới 4.800 hộ không có nhà ở. Phó Thủ tướng nhắc lại thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Chính phủ và Thủ tướng, đề nghị phải lấy số liệu này để xác định đối tượng trong chính sách hỗ trợ người dân. “Các bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt chú ý để tập trung chính sách giảm nghèo, làm giàu cho người dân. Chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, người thu nhập thấp đã có rồi nhưng nhiều người còn khó khăn về nhà ở. 65,6% dân số còn ở nông thôn, trong đó nhiều nơi vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số, ven biển, hải đảo, bãi ngang còn rất khó khăn” - Phó Thủ tướng nêu. Vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng: Với số liệu từ cuộc tổng điều tra lần này, các cơ quan, chuyên gia sẽ có dữ liệu để phân tích xu hướng dân số, từ đó có đối sách, chính sách kịp thời để tận dụng thời kỳ dân số vàng, giúp dân số Việt Nam không rơi vào tình trạng “chưa giàu đã già” và tránh bẫy thu nhập trung bình, quan tâm tới người yếu thế, những người có thu nhập thấp.