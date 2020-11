EVNGENCO1 trao nhà tình nghĩa, hỗ trợ người dân Quảng Nam

EVNGENCO1 vừa tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Trà Đốc, Trà Tân và Trà Bui (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).



Với mỗi gia đình, EVNGENCO1 đã hỗ trợ 100 triệu đồng kinh phí xây nhà. Quá trình thi công dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và các đợt mưa bão liên tiếp nhưng EVNGENCO1 đã nỗ lực hoàn thành, bàn giao nhà cho người dân đúng kế hoạch. Đây là 3 trong tổng số 20 căn nhà tình nghĩa được EVNGENCO1 hỗ trợ xây dựng trong năm 2020 với tổng kinh phí 1,9 tỉ đồng tại nhiều địa phương.

Dịp này, công đoàn EVNGENCO1 đã đến thăm hỏi, động viên và trao nhiều suất quà tới người dân tại 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, nơi chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ liên tiếp gây ra thời gian qua.

Tại huyện Bắc Trà My, EVNGENCO1 đã hỗ trợ 10 hộ gia đình bị hư hại hoàn toàn nhà cửa với số tiền 5 triệu đồng/hộ. EVNGENCO1 cũng trao 100 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần quà) tới các gia đình chịu thiệt hại nặng do mưa lũ của 3 xã Trà Tân, Trà Đốc và Trà Bui.

Tại huyện Nam Trà My, thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, EVNGENCO1 hỗ trợ 16 hộ gia đình có nhà bị hư hại hoàn toàn với số tiền 5 triệu đồng/hộ.