EVNNPC đạt giải nhất Hội thi người huấn luyện an toàn giỏi

Hội thi có sự tham gia của hơn 150 thí sinh của các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp và tổ chức huấn luyện trong cả nước.



Hội thi nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ. Đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp, cán bộ, người làm công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ huấn luyện về ATVSLĐ.

Thí sinh dự thi sẽ phải trình bày bài giảng trong vòng 20 phút, nội dung bài giảng thuộc các cụm chuyên đề chính, như: Chuyên đề chung chính sách, pháp luật về ATVSLĐ/ Đánh giá rủi ro, phương pháp cải thiện điều kiện lao động/ Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động; Chuyên đề an toàn cơ khí; An toàn điện; An toàn xây dựng; ATVSLĐ trong sử dụng hóa chất/ATVSLĐ trong không gian hạn chế…

Qua hai ngày thi, đội tuyển của EVNNPC đã giành nhiều giải thưởng cao với: Giải tập thể (đơn vị có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất và đạt kết quả cao); Giải cá nhân: 3/15 Giải A, 4/15 Giải B, 3/20 Giải C và 7/33 Giải khuyến khích.