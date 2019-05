Gần 50.000 người 'Đi bộ vì sức khỏe' giữa trời nắng đỉnh điểm

Ngày 19-5, lễ phát động “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe công đồng” năm 2019 và cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe – walk your health” đã diễn ra tại Hà Nội.

Đây là năm thứ 10 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức hoạt động khám chữa bệnh đồng loạt trên cả nước.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay tại Việt Nam vẫn có khoảng 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Đây là một trong những yếu tố nguy cơ làm tăng nhanh gánh nặng bệnh không lây nhiễm, ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần và làm giảm tuổi thọ người dân.



Các đại biểu và lãnh đạo Bộ Y tế đi bộ 10.000 bước chân tại lễ phát động chiều 19-5. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Theo Tổ chức Y tế thế giới, thiếu vận động thể lực là một trong bốn yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Vận động thể lực đầy đủ sẽ giảm 30% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Giảm từ 20 - 40% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư đại trực tràng và ung thư vú ở phụ nữ.

Cạnh đó vận động thể lực thường xuyên, hợp lý còn giúp giảm nguy cơ mắc trầm cảm, phòng ngừa bệnh loãng xương, cải thiện trí nhớ và giúp kiểm soát cân nặng. Vì vậy cần đẩy mạnh việc vận động nhân dân tăng cường sinh hoạt thể chất, nâng cao sức khỏe thể chất như đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày.

"Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm nay" có nhiều hoạt động như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong cả nước. Ngoài ra còn có tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em; khám sàng lọc bệnh mạn tính...



Tại lễ phát động cấp Trung ương, hơn 100 thầy thuốc trẻ cùng đoàn viên thanh niên Thủ đô sẽ triển khai các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Tổ chức khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp và xét nghiệm tiểu đường. Khám sàng lọc ung thư vú cho 200 phụ nữ cùng nhiều hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Cũng nhân dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ y tế, Văn phòng tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam và Công đoàn Ngành Y tế cũng phát động Cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe – Walk for your health.” Đây là chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động “Walk your talk” do Tổ chức Y tế thế giới phát động trên toàn cầu.

Hoạt động khám chữa bệnh, đi bộ vì sức khoẻ cũng được diễn ra tại 63/63 tỉnh thành trên cả nước trong ngày 19-5. Hơn 100.000 người dân đã được khám bệnh, sàng lọc và cấp phát thuốc miễn phí và hơn 50.000 người, chủ yếu là cán bộ ngành y tế và thanh niên sẽ đi bộ 10.000 bước chân hưởng ứng chương trình đi bộ vì sức khỏe, vì một Việt Nam khỏe mạnh.