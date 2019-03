Gần chùa, nhà nhà đua nhau coi bói

Dù đã qua ngày rằm tháng Giêng nhưng chùa Bà Châu Đốc 2 vẫn nườm nượp du khách. Con đường nhỏ dẫn vào chùa đông nghẹt. Hai bên đường đều là các hàng quán phục vụ du khách: quán ăn uống, quầy bán hàng lưu niệm, quầy bán áo lam, quầy bán trái cây nhang đèn, quầy bán cá phóng sinh.



Quán nào cũng có thầy bói hoặc “cò”

Gửi xe xong, đi vào một quán mua nhang đèn, chủ quán là một phụ nữ trung niên tên H. đon đả: “Mua đồ của H. là có duyên với H. lắm nè. Coi bói không, thấy mặt cưng có duyên quá hà. Không phải ai H. cũng rủ coi bói đâu nha, có duyên mới rủ đó”. Tôi hỏi lại: “Ở đây ai coi bói vậy chị?”. Chủ quán trả lời: “H. coi chứ ai. Ở đây ai cũng biết H. hết đó. Giờ cưng cứ coi một quẻ trước đi, nếu thấy trúng thì coi tiếp. Cái nghề này đâu có nói xạo bậy bạ được, thất đức lắm”.

Chúng tôi đồng ý xem một quẻ bói để “thử quẻ” với giá 100.000 đồng. Chúng tôi phải mua một bao thuốc và một lon nước ngọt để “mời bà” về chứng giám. H. hỏi ngày tháng năm sinh, cầm bàn tay xem chỉ tay, hỏi cặn kẽ về gia cảnh, công việc, vừa nghe vừa đoán tâm lý người đang xem rồi “phán” những điều chung chung như “Cưng sống tốt, ngay thẳng nhưng có người ghét người thương”, “Trong gia đình hoặc dòng họ cưng có người chết trẻ, người này đi theo độ cưng dữ lắm”.

Sau một hồi “phán” lan man, H. yêu cầu chúng tôi mua một mâm cúng để H. cúng giải vận hạn xui nhưng chúng tôi từ chối. Đang niềm nở, đon đả, H. đổi mặt khó chịu và bước ra ngoài chờ khách khác.

Đi thêm một chút nữa, vào một quán nước, thấy có nhiều người đang ngồi chờ để được sắp xếp vào gặp “thầy”. Nhân viên quán nói: “Ở đây có mười mấy người coi bói nhưng coi dạo thôi à. Thầy ở đây có bàn thờ đàng hoàng, coi đàng hoàng lắm”. Và chúng tôi cũng đăng ký một suất coi bói để được vào chiêm ngưỡng gian thờ của thầy. Bên trong phòng thờ có bàn thờ, thầy chỉ cách khấn nguyện, đốt nhang rồi mới nghiêm trang ngồi xuống coi bói cho khách. Thầy này cũng coi chỉ tay, nhìn tướng số để nói hậu vận. Khác với nhiều thầy bói khác, thầy không ra giá mà chỉ nói: “Tùy tâm các anh chị, bao nhiêu cũng được”.



H. vừa là chủ quán bán nhang đèn, vừa là thầy bói. Ảnh: H.MINH

Sống khỏe nhờ coi bói

Có những thầy bói không ra giá nhưng khách “cúng tổ” cũng ít nhất 50.000 hoặc 100.000 đồng. Chỉ trong vòng một giờ, thầy đã coi xong cho 3-4 khách. Thầy cho biết có những ngày đông khách, khách đến từ sáng đến khuya.

Được một “cò” giới thiệu, chúng tôi biết được một nữ thầy bói ở gần đó khá nổi tiếng tên D. và được giới thiệu là hiện thân của “Đức Mẫu” thiêng liêng, gọi là “Mẹ”. Khi “cò” đưa chúng tôi đến, D. cám ơn và tiễn “cò” với một tờ 20.000 đồng dúi vào tay một cách kín đáo. D. trang điểm đậm, giống như một diễn viên cải lương. D. kể rằng trước đây D. là một cô giáo nhưng đêm nằm mộng thấy “Mẹ” về báo mộng, nói rằng phận số của D. là phải hành pháp giúp đời. D. không muốn nhưng luôn bị đau đầu, khi gặp người nào đang gặp xui rủi, D. buộc phải nói ra cho họ biết để cúng kiếng giải hạn thì mới được mạnh khỏe. Kể từ đó D. chỉ chuyên tâm giúp đời, tức làm nghề thầy bói.

Với câu chuyện tâm linh ly kỳ như thế, rất nhiều người đã tìm đến D. để cầu tài lộc, xin phép tốt để cất nhà, xin may mắn để… lấy chồng nước ngoài. D. cũng cho biết nhờ “ân điển của Mẹ” độ cho mà D. cất được ngôi nhà khang trang này để bà con gần xa tìm đến.

Chùa Bà Châu Đốc 2 là ngôi chùa nổi tiếng về cầu tài lộc, khách đến “vay lộc” để về làm ăn. Cũng vì yếu tố này mà các thầy bói đều dẫn giải rằng họ được “Mẹ” độ cho các phép tốt lành để giúp người khác trong chuyện làm ăn.

Khi bắt đầu xem bói cho chúng tôi, D. niệm lâm râm trong miệng rồi lắc lư, rùng mình, sau đó nói bằng một giọng nói khác. Theo đồn đại, đây là lúc “Mẹ” đã nhập vào D. để tiết lộ những may rủi trong hậu vận của chúng tôi. “Mẹ” khuyên chúng tôi làm các lễ cúng, làm lễ tắm nước thơm để nhận được may mắn. Sau khi “Mẹ” xuất khỏi D., D. cho biết những lễ cúng, lễ tắm nước đều do cô chủ trì với mức giá rất “thương người” là 200.000 đồng.