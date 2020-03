100 học sinh đề xuất 20 dự án sáng tạo xã hội

1. Nhóm Make.it.clear: Giáo dục giới tính và kỹ năng phòng, chống quấy rối tình dục cho trẻ em thông qua game điện thoại và trang chia sẻ bí mật (confession). 2. Nhóm CEP: Tăng cường tương tác và giao tiếp giữa Ba Mẹ và con cái thông qua nhật ký điện tử, hoạt động gia đình và kết nối với chuyên gia. 3. Nhóm POP: Giáo dục trẻ nhỏ về bảo vệ môi trường thông qua sách hình và hoạt động tương tác. 4. Nhóm kokoro: Hỗ trợ học sinh có các vấn đề về sức khỏe tâm lý thông qua các xưởng sáng tạo nghệ thuật và trang chia sẻ bí mật. 5. Nhóm Ogranic Chalk: Thay thế phấn viết bảng truyền thống với phấn thân nhiệt môi trường được làm bằng chất liệu tự nhiên. 6. Nhóm Noise Sticker: Nâng cao nhận thức về bấm còi xe và ô nhiễm tiếng ồn thông qua bộ đề can dán, "ngày không còi" và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức. 7. Nhóm Boox: Xây dựng thói quen đọc sách và cung cấp sách điện tử thông qua ứng dụng đọc sách. 8. Nhóm BookLuver: Xây dựng thói quen đọc sách thông qua ứng dụng trao đổi sách. 9. Nhóm Run on Foot: Thúc đẩy việc đi bộ và đạp xe thông qua ứng dụng cho phép tích điểm để đổi lấy các ưu đãi. 10. Nhóm Ever English House: Dạy tiếng Anh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các lớp học sáng tạo và trò chơi.