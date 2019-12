Bà Michelle Obama đến thăm trường cấp 3 ở Long An

Ngoài cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, chương trình còn có sự tham gia của các diễn viên Julia Roberts, Ngô Thanh Vân, Lana Condor ...và Jenna Bush Hager – con gái cựu Tổng thống Mỹ george W.Bush.



Bà Michelle Obama đến thăm trường THPT Cần Giuộc, Long An. Ảnh: TN

Tại đây, bà Michelle Obama đã có cuộc chia sẻ, trò chuyện với các nữ sinh và tham gia lớp đào tạo kỹ năng sống dành cho các bé gái do tổ chức Room to Read điều phối tại Long An.

Bà đã có dịp lắng nghe các cựu nữ sinh chia sẻ những khó khăn họ đã gặp phải, cũng như những thành quả đã đạt được khi ngồi trên ghế nhà trường.



Bà Michelle Obama đã tham dự một số hoạt động tại trường THPT Cần Giuộc , Long An. Ảnh: TN

Đồng thời, bà Obama cũng gặp gỡ đại diện các tổ chức phi lợi nhuận chuyên về hỗ trợ giáo dục trẻ em gái tại Việt Nam để thảo luận về các giải pháp giúp đỡ và phát triển tiềm năng cho trẻ em gái thông qua giáo dục.



Bà Michelle Obama (bìa phải) trò chuyện với các nữ sinh. Ảnh: TN

Tại Việt Nam, GOA đang hợp tác với Room to Read – tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua giáo dục.