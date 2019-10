Bé gái 14 tháng tuổi bầm tím mặt sau ngày đi học đầu tiên

Ngày 24-10, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT thị trấn An Dương xác minh làm rõ việc cháu ĐCLĐ (14 tháng tuổi) có nhiều vết bầm trên mặt sau ngày đi học đầu tiên tại cơ sở mầm non tư thục HS.



Bé S. với khuôn mặt xuất hiện nhiều vết bầm tím sau buổi học đầu tiên ở cơ sở mầm non tư thục.

Trước đó, chiều tối 23-10, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh cháu Đ. bị nhiều vết bầm trên mặt, ngực... sau buổi học. Chị PC, mẹ cháu bé, cho biết sáng cùng ngày chị đưa cháu đến học buổi đầu tiên tại cở sở mầm non tư thục HS (thị trấn An Dương). Đến chiều, khi rước con về chị phát hiện cháu Đ. có nhiều vết bầm ở mặt và ngực. Theo chị C, các cô giáo tại lớp mầm non nói cháu bị bầm do bị bạn cắn, các cô cũng đã xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc này.

Gia đình chị C. sau đó đã đưa cháu đến khám tại bệnh viện và gửi đơn trình báo cơ quan công an.

Ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương, cho biết sau khi UBND huyện chỉ đạo, cơ quan chức năng đã làm việc với cơ sở mầm non HS. Cở sở mầm non này xác định vết bầm trên mặt cháu bé là do bị bạn cắn.

Được biết, nhóm trẻ mầm non HS đã hoạt động từ nhiều năm nay, được UBND thị trấn An Dương cấp phép hoạt động.