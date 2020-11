Bộ GD&ĐT đề nghị chưa tăng học phí

Tăng học phí là phù hợp nhưng chưa phải lúc này

Ông Đặng Đình Quý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình, cho hay chủ trương tăng học phí là phù hợp. Bởi mức học phí hiện nay thấp hơn rất nhiều so với thu nhập của người dân. Việc tăng học phí sẽ hỗ trợ rất nhiều đến hoạt động học tập của học sinh, tuy nhiên nếu tăng phải có lộ trình phù hợp, mức tăng vừa phải để tránh gây thêm gánh nặng cho phụ huynh.

Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết việc tăng học phí để đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội ngày càng phát triển là cần thiết. Tuy nhiên, việc tăng học phí đưa ra trong thời điểm này là không phù hợp. Bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta tuy được kiểm soát khá tốt nhưng chưa được khống chế triệt để, còn có thể có những diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế của đất nước và đời sống của người dân, bên cạnh đó thiên tai, bão lũ liên tục diễn ra ở miền Trung... Ngoài ra, theo ông Ngai, muốn tăng học phí cần phải có sự khảo sát cụ thể để xác định nhu cầu cần kinh phí so với kinh phí hiện có được từ mức thu hiện nay ở từng bậc học, từng vùng miền. Từ đó, Bộ GD&ĐT mới đề xuất lộ trình tăng học phí phù hợp so với khả năng đóng góp ở người dân từng vùng miền sao cho phù hợp. NGUYỄN QUYÊN