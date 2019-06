Bộ GD&ĐT nói về việc phát nhầm, in thiếu đề thi THPT Quốc gia

Chiều 27-6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông báo kết thúc công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia, dư luận trong và ngoài ngành Giáo dục, đề thi năm nay bám sát chương trình, phát huy năng lực sáng tạo của thí sinh khi làm bài thi, đồng thời có độ phân hóa hợp lý, đáp ứng được hai mục đích chính của kỳ thi là xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ.



Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trả lời báo chí tại buổi họp báo.

Cả nước có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức tại 1980 điểm thi với 38.050 phòng thi; huy động gần 50.000 cán bộ, giảng viên được điều động từ 216 đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tham gia. Tỉ lệ thí sinh đấng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ chiếm khoảng 70,2%.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, kỷ cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả các Điểm thi trong cả nước. Không còn hiện tượng phao thi ở các Điểm thi. Một số hiện tượng vi phạm quy chế thi được phát hiện và xử lý kịp thời đảm bảo tính nghiêm minh của Kỳ thi.

Cho đến thời điểm này, chưa ghi nhận có hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Toàn quốc có sáu cán bộ coi thi và 79 thí sinh vi phạm quy chế thi (trong đó 72 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, ba thí sinh bị cảnh cáo, bốn thí sinh bị khiển trách).

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số sai sót xảy ra ở một số Hội đồng thi do lỗi của cán bộ coi thi, in sao đề thi như việc phát nhầm đề thi cho thí sinh, in thiếu đề thi dẫn đến thí sinh phải làm bài thi muộn giờ so với quy định. Hội đồng thi đã xử lý bù thời gian làm bài để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Bộ GD&ĐT đánh giá đến thời điểm này, Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng. Các Điểm thi tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở nên đã tạo tâm thế thoải mái cho thí sinh, đồng thời không gây áp lực cho giao thông đi lại ở các TP lớn.