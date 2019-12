Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát việc đưa đón học sinh bằng xe ô tô

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT các tỉnh, TP báo cáo kết quả triển khai về việc tăng cường các giải pháp an toàn học sinh khi sử dụng xe ô tô đưa đón.



Vào ngày 26-11, tại Đồng Nai đã xảy ra 2 vụ việc học sinh bị văng khỏi xe ô tô trên đường đi học. Còn tại Bình Dương xe chở học sinh đi học bất ngờ bốc cháy. Mặc dù cả 2 vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã gây tâm lý hoang mang cho các bậc phụ huynh cũng như xã hội về mức độ an toàn của việc đưa đón học sinh.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn số 3523/BGDĐT-GDCTHSSV yêu cầu giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh chỉ đạo các sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ xe ô tô đưa đón.

Để có đầy đủ dữ liệu về thực trạng trên báo cáo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, lãnh đạo Bộ và định hướng các giải pháp hiệu quả đảm bảo an toàn cho học sinh thời gian tới, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường phổ thông trên địa bàn triển khai các nhiệm vụ liên quan về việc đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Theo đó, cần phối hợp với Ban an toàn giao thông, Sở GTVT và các cơ quan liên quan rà soát các hợp đồng vận chuyển của các cơ sở giáo dục và đơn vị vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các sở tổng hợp kết quả triển khai bao gồm các thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất các giải pháp trong trường hợp sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tôt trên địa bàn gửi về Bộ trước ngày 28-12.