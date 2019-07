Bơi sẽ là môn học bắt buộc ở Nghệ An

Mặc dù đã có công văn gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng đuối nước trẻ em trên địa bàn nhưng hằng năm số trẻ bị đuối nước ở Nghệ An vẫn tăng mà chưa ai bị xử lý. Có vụ học sinh ngày mai làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT quốc gia nhưng rồi ra đi mãi mãi do đuối nước.



Liên tiếp xảy ra đuối nước thương tâm

15 giờ ngày 29-4, thời tiết nắng như đổ lửa, năm em nhỏ rủ nhau ra sông Hiếu (đoạn qua phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) tắm mát. Khi đang tắm, không may em Phùng Thị Mai (năm tuổi, phường Long Sơn) và hai chị em ruột Trần Thị Kim Xuyến (13 tuổi) và Trần Văn Luyện (11 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) bị đuối nước, tử vong.

Tiếp đó ngày 30-5, nhóm năm học sinh lớp 8A Trường THCS Trung Thành (huyện Yên Thành) cùng nhau đi dã ngoại ở khu vực Trại Xanh (xã Bắc Thành, huyện Yên Thành). Trong lúc vui chơi cạnh đập nước thủy lợi, cả năm em Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Giang, Trần Long Nhật, Nguyễn Thị Trang và Cao Thị Nương (đều 14 tuổi, trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành) bị đuối nước tập thể, dẫn đến tử vong.

Trước ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019, ba em Nguyễn Quang Thông và Nguyễn Gia Tiến (18 tuổi), Nguyễn Thế Hoàng (12 tuổi) cùng trú xóm 3, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương rủ nhau ra sông Lam tắm rồi đuối nước tập thể. Trường hợp đau lòng khác là của chị Nguyễn Thị Bình (xóm 8, xã Nghĩa Bình, huyên Tân Kỳ) khi chiều 19-7 chị mang hai con đứa bốn tuổi, đứa gần ba tuổi sang gửi nhà ngoại rồi đi làm đồng. Tối về đón con thì phát hiện cả hai bé đã nổi lên trong ao nước gần nhà.



Nơi xảy ra vụ đuối nước khiến ba học sinh tử vong trên sông Lam có hố hút cát sâu tạo thành vòng xoáy. Ảnh: ĐẮC LAM

Họp khẩn tìm giải pháp

Trước thực trạng đáng báo động này, ngày 7-6 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn trực tuyến do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý chủ trì. Mặc dù là cuộc họp khẩn nhưng có đến 11/21 chủ tịch huyện, TP, thị xã vắng mặt.

Báo cáo giữa các cơ quan chức năng trong cuộc họp cũng không có sự thống nhất khi Sở LĐ-TB&XH báo cáo xảy ra 18 vụ đuối nước làm 25 trẻ thiệt mạng thì Tỉnh đoàn Nghệ An lại báo cáo xảy ra 28 vụ, số trẻ thiệt mạng là 37. Còn báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An là xảy ra 40 vụ và 47 trẻ thiệt mạng. Từ đó có thể thấy các cơ quan chức năng chưa có sự phối hợp trong công tác phòng, chống đuối nước.

Tiếp theo đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An ngày 11-7, trong phần trả lời chất vấn, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho rằng cái khó nhất hiện nay là môn bơi chưa được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông. Toàn tỉnh mới chỉ có 200 bể bơi, trong đó 150 bể cố định, tập trung chủ yếu ở TP Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa và trung tâm các huyện.

Sở GD&ĐT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn dạy bơi cho 600 giáo viên tiểu học, THCS của tỉnh và lớp tập huấn này sẽ được triển khai vào cuối tháng 7 này. Đây là tiền đề để tỉnh này đưa môn bơi vào trường học như một môn bắt buộc để học sinh vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa học kỹ năng tự cứu mình và người khác khi chẳng may gặp nạn.

“Hiện Bộ GD&ĐT chưa đưa môn bơi vào chương trình giáo dục phổ thông nhưng trong chương trình học hằng năm đều có số tiết dành cho chương trình giáo dục địa phương. Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đưa môn bơi vào chương trình giáo dục địa phương như một môn học bắt buộc. Môn bơi cũng sẽ là môn thi đấu chính thức của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, tiến tới phổ cập bơi cho học sinh tiểu học, trung học toàn tỉnh Nghệ An” - ông Thành cho hay.

Theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, năm 2016 tỉnh Nghệ An có 34 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước. Ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký công văn yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, TP, thị xã tăng cường chỉ đạo, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Thế nhưng những vụ đuối nước đau lòng vẫn tiếp tục xảy ra và chưa cán bộ nào bị xử lý, kỷ luật. Đến năm 2017 có 24 trẻ tử vong và năm 2018 có 20 trẻ. Tai nạn đuối nước xảy ra cao điểm nhất là tháng 5 và tháng 6 hằng năm.