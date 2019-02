Các trường Công an dự kiến tuyển 1.600 chỉ tiêu

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2018 Bộ đã ban hành 54.569 chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảm 836 chỉ tiêu so với năm 2017.

Quá trình thực hiện đã được phê duyệt bổ sung 996 chỉ tiêu và điều chỉnh khoảng 3.000 chỉ tiêu. Tính đến hết tháng 1-2019, các đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ đã chiêu sinh nhập học hơn 13.000 cán bộ, học viên, đạt tỷ lệ gần 84%.



Trước đó, Cục Đào tạo Bộ Công an cho biết công tác tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy tuyển mới năm 2019 sẽ được thực hiện như năm 2018. Tuy nhiên, trong đó có một số nội dung điều chỉnh về tiêu chuẩn sức khỏe, học lực, chính trị, phương thức tuyển sinh.

Cụ thể, về tiêu chuẩn sức khỏe, thí sinh tham gia xét tuyển phải có chỉ số BMI (tính cân nặng chia bình phương chiều cao) từ 17,9 đối với nam, 18,02 đối với nữ. Những thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường Công an phải cam kết chữa trị khỏi khi trúng tuyển. Còn những thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với virrus viêm gan B (phân loại sức khỏe đạt loại 3) không thuộc đối tượng xét tuyển.

Về tiêu chuẩn học lực, các năm học THPT phải đạt học lực loại trung bình trở lên. Riêng các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các trường Công an phải đạt từ 7.0 điểm trở lên.

Đối với chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân không đủ điều kiện về học lực: Công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân tiếp nhận hồ sơ nhưng không đưa vào danh sách xét tuyển đại học. Đối tượng này được lấy kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển trung cấp, xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp (nếu có nguyện vọng).

Về phương thức tuyển sinh: Sẽ sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 của Bộ GD&ĐT (chiếm tỷ lệ 75% điểm xét tuyển) kết hợp với kết quả học bạ THPT (chiếm tỷ lệ 25% điểm xét tuyển).

Điểm xét tuyển vào các trường Công an năm 2019 gồm: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia; Điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm THPT; Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Đối với trường sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển, trường sẽ xác định chỉ tiêu tuyển đối với từng tổ hợp, theo đó tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) chiếm 30% tổng chỉ tiêu được giao; tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) chiếm 30% tổng chỉ tiêu được giao; tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử) chiếm 40% tổng chỉ tiêu được giao.