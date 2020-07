Cần Thơ: 1 thành viên Ban chỉ đạo có con rể tham dự kỳ thi

Tại cuộc họp, về công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020, sáng 21-7, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT - Võ Thị Hồng Ánh nhắc nhở các thành viên Ban chỉ đạo rà lại tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi để xem có ai có người thân tham gia kỳ thi năm nay hay không để kịp thời điều chỉnh.

Một thành viên Ban chỉ đạo thông báo mình có con rể tham gia kỳ thi này. Bà Ánh thông tin: theo câu chữ trong Điều 5, Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT thì không thấy nói đến con rể. Do đó, bà Ánh yêu cầu cơ quan thường trực là Sở GD&ĐT có báo cáo nhanh về Bộ GD&ĐT hỏi ngay trường hợp này để có quyết định chính thức, nhằm đảm bảo đúng quy định.



Ông Nguyễn Phúc Tăng báo cáo sơ bộ công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Phúc Tăng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo sơ bộ công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo ông Tăng, học sinh Cần Thơ có lợi thế hơn khi có năm tuần học trực tiếp (trong đợt dịch COVID-19, gồm ba tuần sau tết Nguyên đán). Việc học trực tiếp này có ý nghĩa lớn đối với học sinh. “Hy vọng với lợi thế này kết quả thi tốt nghiệp của các em khả quan” – ông Tăng nói.

Năm nay, TP Cần Thơ có 10.672 học sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, torng đó, hơn 9.500 em học sinh giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do.

TP Cần Thơ có 24 điểm thi với 464 phòng thi trải dài trên địa bàn chín quận, huyện. Dự kiến nhân sự tham gia coi thi tại các điểm thi là 1.251 người, trong đó tổng số trưởng điểm thi là 24 người, phó trưởng điểm thi là 67 người, tổng số cán bộ coi thi là 1.160 người (kể cả lực lượng dự phòng).

Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức in sao đề thi. Khu vực in sao là địa điểm an toàn, đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy và chữa cháy. Phương án tổ chức in sao được thực hiện nghiêm túc theo ba vòng độc lập…

Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi là người của trường phổ thông không có thí sinh tại điểm thi, cùng lực lượng công an bảo vệ tại điểm thi chịu trách nhiệm bảo quản đề thi và bài thi của thí sinh đến ngày bài thi cuối cùng của kỳ thi. Chậm nhất đến 21 giờ ngày 10-8-2020, các trưởng điểm thi bàn giao bài thi cho trưởng ban coi thi.