CSGT đưa đón sĩ tử trong mùa thi tốt nghiệp THPT

Những ngày qua, phụ huynh và thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP.HCM đã quen với hình ảnh CSGT được bố trí trên nhiều tuyến đường, trước nhiều cổng trường để làm công tác hỗ trợ kỳ thi.



CSGT TP.HCM túc trực trước các điểm thi để điều tiết giao thông dù trời mưa hay nắng. Ảnh: M.VƯƠNG.

Một mặt CSGT đã tích cực điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo cho khu vực trước điểm thi và các tuyến đường lân cận được thông suốt. Một mặt, sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh gặp sự cố đến điểm thi nhanh nhất.

Sau đây, PV PLO.VN xin điểm qua một số câu chuyện xúc động giữa CSGT và thí sinh, phụ huynh trong ba ngày qua:

Tặng áo mưa, nước suối

Trong ngày thi đầu tiên 25-6, tại điểm thi trường THPT An Lạc, quận Bình Tân, để bảo đảm trật tự giao thông và an toàn quanh địa điểm thi, Đội CSGT An Lạc đã bố trí nhiều CSGT luôn túc trực điều tiết, phân luồng.

Trong quá trình diễn ra buổi thi thì bất ngờ trời mưa lớn, các CSGT đã nhanh chóng tặng áo mưa cho những phụ huynh đang đứng đợi.

Đến khi buổi thi kết thúc, CSGT tiếp tục tặng áo mưa cho các sĩ tử. Đồng thời, còn tặng thêm những chai nước suối để tiếp sức cho các em sau một buổi thi căng thẳng. Với nụ cười tươi, những cái vỗ vai và những lời động viên, khích lệ của CSGT, nhiều thí sinh, phụ huynh thấy vui vẻ và phấn chấn hẳn lên.



CSGT tặng nước uống trước các điểm thi, tiếp sức cho sĩ tử. Ảnh: M.VƯƠNG

Đưa sĩ tử về nhà lấy… Atlat địa lý, số báo danh

Nhờ CSGT luôn túc trực trước các điểm thi nên có thể hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong bất kỳ tình huống nào.

Điển hình là vào sáng 27-6, Đội CSGT Chợ Lớn đã phân công một tổ tuần tra trước cổng trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10). Trước giờ tổ chức thi, các CSGT thấy một nữ sinh tên Trần Lưu Yến Nhi (19 tuổi, là học sinh trường THPT Nguyễn An Ninh) báo là quên quyển sách Atlat Địa lý để dự thi.



CSGT chở học sinh đi mua Atlat địa lý để kịp giờ thi. Ảnh: M.VƯƠNG

Thấy thí sinh loay hoay, hốt hoảng bảo chưa biết làm sao thì một CSGT trong đội đã lập tức chạy lấy mô tô đặc chủng để chở em Nhi đi tìm mua một quyển Atlat để kịp giờ thi.

Cùng thời điểm đó, một CSGT khác trong Đội CSGT Chợ Lớn cũng thấy một nam sinh tên Lưu Viết Cường (19 tuổi, học sinh trường THPT Nguyễn An Ninh) báo là bỏ quên phiếu báo danh. Anh CSGT này cũng dùng mô tô đặc chủng chở Cường về nhà để lấy phiếu báo danh.

Nhờ vậy, cả hai thí sinh trên đều có đầy đủ dụng cụ, giấy tờ dự thi đúng giờ quy định.