Đại học Y Hà Nội xử lý thí sinh gian lận điểm thi tại Sơn La

Ngày 11-4, TS Lê Đình Tùng - Trưởng Phòng quản lý Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Trường Đại học Y Hà Nội yêu cầu trường liên hệ với Sở GD&ĐT địa phương để xin danh sách các thí sinh có kết quả chấm thẩm định khác với kết quả chấm thi lần thứ nhất.

Sau khi nhận được danh sách cập nhật điểm thi thật của các thí sinh tại tỉnh Sơn La, trường căn cứ vào quy chế tuyển sinh hiện hành của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 để xử lý các thí sinh đỗ tốt nghiệp và tham gia tuyển sinh.

Đối với những thí sinh gian lận điểm thi, trường sẽ buộc phải thôi học. Đồng thời căn cứ kết luận điều tra của cơ quan an ninh để có hình thức xử lý theo quy định hiện hành.

Theo TS Tùng, qua rà soát trường phát hiện sinh viên VHL (học sinh lớp 12A11 Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La), đang theo học ngành Y Đa khoa tại trường. Điểm thi lần đầu của sinh viên này là 28,4 trong đó điểm thi môn Tóan là 9.4 điểm, môn Hóa học là 9.5 điểm và môn Sinh học là 9.5 điểm.

Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT vừa qua, điểm của sinh viên này là Toán 5.6 điểm, Hóa 3.4 điểm, Sinh 4 điểm. Như vậy, sinh viên này được tăng khống 15,4 điểm. Trong đó, môn được tăng nhiều nhất là Hóa học với 6,1 điểm. Kết thúc học kỳ I tại Trường Đại học Y Hà Nội, điểm trung bình các môn của sinh viên L. chỉ đạt 3,42.

Trước đó, theo kết luận của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT cho thấy, có 44 thí sinh với 97 bài thi được nâng điểm. Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT cho thấy có 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng ba môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9 điểm.

Bộ GD&ĐT cho biết, theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018, điểm chấm thẩm định này là kết quả chính thức của thí sinh, được sử dụng thay thế kết quả do các Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 công bố trước đây để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018.

Ngay sau khi có kết quả chấm thẩm định, Bộ GD&ĐT đã có công văn chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cập nhật kết quả thi của các thí sinh; xét công nhận tốt nghiệp THPT và thông báo kết quả cho các thí sinh liên quan.

Cạnh đó, cung cấp thông tin về điểm thi của các thí sinh này cho Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an), các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên để cập nhật, rà soát kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 đối với các thí sinh có liên quan.

Các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên liên hệ chặt chẽ với Sở GD&ĐT Sơn La để được cung cấp các thông tin liên quan. Căn cứ thông tin được cung cấp để rà soát kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 của trường mình.

Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an) chỉ đạo, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thuộc phạm vi quản lý thực hiện nội dung này.