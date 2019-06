Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi THPT quốc gia

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Giám đốc các Sở GTVT, Công an TP, Ban An toàn giao thông, Chủ tịch UBND các quận/huyện… về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao cho Sở GTVT tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy, các hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe hợp đồng. Phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại các bến xe, tập trung xử lý nghiêm vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện…

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách bằng ô tô, bến xe khách các quận, huyện có phương án bố trí bổ sung phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, tăng số chuyến trong thời gian diễn ra kỳ thi, đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh và nhân nhân. Bố trí lực lượng, phương tiện tham gia đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trong mọi tình huống.

Cạnh đó, giao Sở GTVT chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại các bến tàu và trên phương tiện trong quá trình hoạt động vận tải. Đình chỉ và xử lý nghiêm các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đủ áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh, cứu đắm... Đặc biệt là tại các bến phà, bến đò khách đưa rước học sinh.

Chủ tịch UBND TP giao Công an TP chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông xây dựng phương án điều tiết và giải quyết ùn tắc giao giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT như xe khách chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ… Bố trí lực lượng ứng trực để tổ chức, điều hành giao thông tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức thi tuyển sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài ảnh hưởng đến vận chuyển đề thi, bài thi và nhu cầu đi lại của thí sinh.

Cạnh đó, Công an TP chỉ đạo các lực lượng cảnh sát trật tự, công an địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong việc sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hàng lang ATGT tại các điểm tổ chức thi.