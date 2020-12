Dạy học trò hướng tới cộng đồng

Những chuyến đi từ trái tim đến trái tim Để giáo dục HS có tấm lòng nhân ái và biết quan tâm đến mọi người, thời gian qua Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An đã phát động phong trào Mỗi bạn mỗi ngày thực hiện một hành động nhân ái. Tùy theo điều kiện cũng như khả năng của mình, có nhóm chọn đi phát cơm từ thiện, có nhóm lại thực hiện chuyến đi đến các mái ấm tình thương để phát quà. Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, cho biết trung tâm sẽ là nơi đào tạo ra những HS bình thường, tử tế. Ngoài cung cấp kiến thức, trung tâm sẽ rèn luyện các em về nhân cách với mong muốn các em sống đàng hoàng, biết chia sẻ với mọi người. Xã hội hiện nay thiếu vắng sự chia sẻ, quan tâm, lòng nhân ái. Do đó, nhà trường phải là môi trường nuôi dưỡng, giáo dục các em hướng thiện. Cứ thực hiện năm hành vi nhân ái, các em sẽ được cộng 10 điểm vào bài kiểm tra môn giáo dục công dân. 10 hành vi nhân ái, các em sẽ không phải làm bài thi môn này. Và các em sẽ được tặng một giấy khen chứng nhận HS có hành vi nhân ái.