ĐH Sư phạm TP.HCM gỡ quy định cao từ 1m50 mới được xét tuyển

TS Nguyễn Thị Minh Hồng - Hiệu trưởng Trường ĐH sư phạm TP.HCM, cho biết trường đã tiếp thu các ý kiến từ dư luận về điều chỉnh các điều kiện tuyển sinh. Từ đó quyết định hủy bỏ điều kiện về chiều cao khỏi đề án tuyển sinh dự kiến của trường.



Cũng theo bà Hồng, riêng ngành giáo dục thể chất, nhà trường tiếp tục áp dụng điều kiện xét tuyển nam cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.

Cạnh đó, trường cũng tiếp tục giữ điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

Theo thông báo của trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tổng chỉ tiêu dự kiến năm nay khoảng hơn 3.780 em cho 34 ngành học. Ngoài ra, theo kế hoạch tuyển sinh dự kiến mà trường thông báo trước đó, trường sẽ sử dụng đồng thời ba phương thức tuyển sinh. Cụ thể:



Thứ nhất, dành tối đa 10% chỉ tiêu cho phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Thứ hai, 80% chỉ tiêu từng ngành xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia và tối đa 10% chỉ tiêu xét tuyển học bạ dựa vào kết quả học tập lớp 12 của ba môn theo tổ hợp xét tuyển.



Thứ ba, kết hợp xét tuyển và thi tuyển, trường cũng phân thành hai loại: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu áp dụng cho ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non (chiếm tối thiểu 80% chỉ tiêu của từng ngành); Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu áp dụng cho các ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non.



Công thức tính điểm xét tuyển: ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT. Trong đó (ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình môn lớp 12 của môn học thứ nhất, thứ hai theo tổ hợp xét tuyển; ĐNK: Điểm môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức; ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT).