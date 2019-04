ĐH VinUni: xây dựng đại học xuất sắc tại Việt Nam

Các giải thưởng của giáo sư Rohit Verma – Viện trưởng phụ trách Đối ngoại của Trường Kinh doanh Cornell SC Johnson, đồng Chủ tịch Viện Sức khỏe Tương lai và là giáo sư xuất sắc của Ủy ban Du lịch Singapore. 1. Giải thưởng “Thành tựu trọn đời” (Lifetime Achievement Award) do Trường Vận hành Dịch vụ thuộc Hiệp hội Quản trị kinh doanh và Sản xuất trao tặng; 2. Giải thưởng “Đột phá về chuyên môn” (Industry Relevance) do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch Cornell; 3. Giải thưởng “Bậc thầy diễn giảng” (Masters' Core Class Teaching Award) của Trường Quản trị Khách sạn Cornell...; 4. Giải thưởng dành cho Bài viết xuất sắc nhất của Tạp chí Quản trị Kinh doanh; 5. Giải thưởng “Bài báo Dịch vụ Kinh doanh có ảnh hưởng lớn nhất” (The Most Influential Service Operations Paper Award) của Tạp chí Quản trị Kinh doanh và Sản xuất.