Điểm chuẩn đánh giá năng lực vào đại học sẽ tăng cao

Sau gần hai tháng, Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM đã nhận được gần 55.000 nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển của thí sinh vào các đơn vị thành viên của ĐH này theo điểm thi đánh giá năng lực. Chưa kể hơn 20 trường ĐH, cao đẳng khác có xét tuyển theo phương thức này cũng thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký. Đây được đánh giá là phương thức thu hút sự quan tâm lớn thứ hai của phụ huynh học sinh năm 2019 này, chỉ sau thi THPT quốc gia.



Cao, thấp khó lường

Theo thống kê ban đầu, ba trường có số thí sinh đăng ký NV nhiều nhất là Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Kinh tế-Luật, mỗi trường hơn 10.000 NV đã xác nhận.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết số NV trên chưa kể còn hàng ngàn NV thí sinh đã đăng ký nhưng chưa xác nhận đóng tiền. Số thí sinh đăng ký lớn vì lượng thí sinh dự thi đợt 1 năm nay đông gấp hơn bảy lần so với năm trước. Các trường ĐH trong và ngoài ĐH Quốc gia năm nay cũng tăng chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức này, trung bình 15%-40% tổng chỉ tiêu.

Do đó, ngay sau khi ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đợt 1, TS Nguyễn Quốc Chính cũng cho rằng khả năng điểm chuẩn vào các đơn vị thành viên năm nay sẽ khác nhiều so với năm ngoái. Theo TS Chính, điểm chuẩn vào các ngành nóng ở các trường sẽ tăng lên so với năm trước. Còn các ngành ít thí sinh quan tâm hơn, điểm chuẩn vẫn khó đoán và tùy thuộc vào tình hình đăng ký cụ thể.



Kết quả xét tuyển cho cả hai đợt thi sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM công bố dự kiến từ ngày 15 đến 17-7. Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 cuối tháng 3 vừa qua. Ảnh: P.ANH

Ngành nóng sẽ vẫn cao

Ông Hà Việt Uyên Synh, Trưởng Phòng đào tạo của Trường ĐH Quốc tế, cũng khẳng định điểm chuẩn thi đánh giá năng lực năm nay xu hướng sẽ tăng nhưng rất khó đoán ở mức nào. Theo ông Synh, số thí sinh đăng ký lớn nhưng chỉ tiêu vào các trường cũng cao. Các em còn có cơ hội thay đổi NV và chờ kết quả thi THPT quốc gia xong mới có thể biết được mức điểm như thế nào.

Tương tự, đại diện Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM cho biết năm nay trường dành tối đa 30% trong tổng số hơn 1.400 chỉ tiêu vào trường cho phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực. Điểm chuẩn năm trước ở mức 690-850 tùy từng ngành. Còn với năm nay, phổ điểm thi đánh giá năng lực đẹp nhưng số trường ĐH, cao đẳng nhận xét tuyển nhiều, gần 30 trường và chỉ tiêu cũng khá cao nên chắc chắn số thí sinh sẽ có nhiều hướng để lựa chọn. Do đó, khả năng các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ vẫn giữ mức điểm chuẩn như năm trước hoặc tăng nhưng không nhiều.

Với số NV đăng ký vào cao nhất hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM khi có đến gần 11.000 NV đăng ký, đại diện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM cũng dự báo điểm chuẩn có thể tăng và vẫn cao ở những ngành nóng do nhiều thí sinh đăng ký như báo chí và truyền thông, ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, tâm lý…

Ngoài ra, các trường ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM ngay từ tháng 5 cũng đã thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức này với mức điểm đầu vào cũng khá cao.

Cụ thể như Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM nhận hồ sơ tối thiểu cho tất cả ngành của trường từ 650 điểm; Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM nhận hồ sơ từ 600 điểm; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng quy định điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét bài thi năng lực từ 600 điểm trở lên; Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng nhận hồ sơ từ 625 điểm trở lên...