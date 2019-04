Điểm tên các trường ĐH trả thí sinh gian lận về địa phương

Liên quan đến sai phạm gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Sở GD&ĐT các tỉnh Hòa Bình, Sơn La đã bắt đầu cập nhật danh sách điểm thật của các thí sinh sau khi Bộ GD&ĐT chấm thẩm định và gửi cho các trường ĐH, CĐ trên cả nước cập nhật xử lý.



Đến ngày 13-4, đã có tổng cộng hơn 8 trường công bố có thí sinh gian lận điểm, đa phần là những trường top đầu cả nước. Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ cũng đã có biện pháp xử lý, trả về, đuổi học và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT với một số trường hợp ngoại lệ.

Ngày 9-4, Cục Đào tạo - Bộ Công an đã bàn giao 28 sinh viên trúng tuyển vào các trường công an nhân dân, được xác định liên quan đến việc gian lận điểm thi, về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định. Trong số 28 thí sinh này, có 17 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân; 9 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học PCCC.

Tại Đại học Y Hà Nội, ngày 11-4, TS Lê Đình Tùng - Trưởng Phòng quản lý Đào tạo, cho biết qua rà soát trường phát hiện có tên sinh viên VHL (học sinh lớp 12A11 Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La), đang theo học ngành Y Đa khoa tại trường. Điểm thi lần đầu của sinh viên này là 28,4 trong đó điểm thi môn Toán là 9.4 điểm, môn Hóa học là 9.5 điểm và môn Sinh học là 9.5 điểm.

Tuy nhiên kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT vừa qua điểm của sinh viên này là Toán 5.6 điểm, Hóa 3.4 điểm, Sinh 4 điểm. Như vậy, sinh viên này được tăng khống 15,4 điểm. Trong đó, môn được tăng nhiều nhất là Hóa học với 6,1 điểm.

Ngoài ra, Đại học Y Hà Nội cũng tiếp nhận 2 học sinh tại Hòa Bình có kết quả điểm bị thay đổi và đang xin ý kiến Bộ GD&ĐT để xử lý.

Ngày 12-4, ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết từ danh sách cập nhật điểm thi do Sở GD-ĐT Hoà Bình gửi đến, trường đã rà soát, phát hiện hai trường hợp đang học tại trường sau khi trả về điểm thật đã không đủ điểm trúng tuyển.

Với hai trường hợp này, hội đồng tuyển sinh nhà trường đã quyết định xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển. Khi được hỏi cụ thể, ông Triệu không tiết lộ ngành mà các thí sinh này đang theo học. Trong khi đó, năm 2018, ngành có điểm chuẩn thấp nhất của trường là 20,5 điểm. Ngoài ra, có một vài trường hợp thí sinh khi trả về điểm thật, bị giảm điểm so với trước nhưng vẫn đủ điểm chuẩn thì được tiếp tục theo học tại trường.

Bên cạnh đó, có 5 thí sinh có điểm thi bị điều chỉnh từ Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Các thí sinh này đều có kết quả chấm thẩm định bị hạ so với công bố năm 2018. Hai thí sinh có điểm thấp hơn mức chuẩn nên bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển. Ba thí sinh còn lại có điểm cao hơn điểm trúng tuyển nên vẫn học bình thường. Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã thông báo tới thí sinh liên quan.

Ngày 12-4, bà Phạm Thu Hương, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Ngoại thương Hà Nội cho hay, trường đã nhận được danh sách 3 thí sinh có điểm thi bị điều chỉnh do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi.

Trong 3 thí sinh này có hai em sau khi điều chỉnh không đủ điểm trúng tuyển theo mã xét tuyển đã đăng ký. Vì thế trường đã đưa ra khỏi danh sách trúng tuyển năm 2018 và buộc thôi học đối với các em này.

Còn tại Trường ĐH Thương mại, sau khi trường gửi công văn, Sở GD&ĐT Hòa Bình đã có công văn trả lời. Kết quả có 1 thí sinh của Hòa Bình đã trúng tuyển vào ĐH Thương mại năm 2018 nhưng sau khi có kết quả thẩm định thì thí sinh này không đủ điểm trúng tuyển vào trường.

Đáng chú ý hơn khi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự trong tổng số 489 sinh viên trúng tuyển năm 2018 thì có 2 thí sinh của Sơn La. Cả hai đều nằm trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, trong đó có 1 thí sinh được nâng tới 18.7 điểm và là thủ khoa của Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2018 khi chưa chấm thẩm định.