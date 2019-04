Đình chỉ cô giáo đánh đập, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ

Thông tin trên được ông Lê Ngọc Khanh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, Long An cho biết khi trao đổi với PV PLO vào trưa ngày 29-4.



Hình ảnh cho thấy cô giáo đánh vào đầu trẻ. Ảnh: cắt từ clip.

Theo ông Khanh, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô giáo ở cở sở mầm non độc lập tư thục đang cho một bé trai ăn. Tuy nhiên, cô giáo này lại có hành động dùng tay đánh nhiều cái vào đầu bé và dùng muỗng đút cơm nhưng lại đút nhồi nhét liên tục vào miệng bé trai này làm bé không kịp nhai.



Sau khi tiếp nhận clip, phòng đã tiến hành xác minh và biết sự việc trên xảy ra tại nhóm mầm non tư thục Hoa Bách Hợp (Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hôm 16-4.

Theo ông Khanh, nhóm lớp này được gắn camera trực tuyến. Cho nên, phụ huynh có thể giám sát con mình khi học tập tại đây. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, gia đình bé trai này không hề hay biết, chỉ đến khi phụ huynh khác chia sẻ họ mới hay.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhóm trẻ đã đến nhà phụ huynh xin lỗi.

Ông Khanh cho biết thêm, hôm qua, Sở GD&ĐT tỉnh Long An cùng với phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, gia đình phụ huynh bé và cô giáo này đã có buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, cô giáo thừa nhận do trẻ thường ói khi ăn nên cô đã vỗ vào đầu trẻ nhiều cái. Đứa trẻ này được gia đình gửi ở cơ sở từ hồi 7 tháng tuổi. Đến thời điểm này bé đã được 3 tuổi. Hai bảo mẫu khác do đang bận cho các cháu khác ăn nên không để ý xung quanh.

Bản thân cô cũng đã nhận ra cái sai của mình. Về phần gia đình, họ không đồng tình về hành động của cô khi chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, họ cũng thông cảm và mong tha thứ cho cô vì cô này đang mang bầu, chuẩn bị nghỉ thai sản.

"Trước mắt, phòng quyết định đình chỉ công tác của cô. Qua lễ, phòng và địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra để có hướng xem xét, xử lý cô và nhóm lớp theo quy định của pháp luật", ông Khanh nói.

Theo phòng giáo dục, nhóm trẻ này có 4 giáo viên, giữ 45 bé. Giáo viên trên có trình độ trung cấp về chăm sóc trẻ.

