Đoàn thi Olympic Sinh học quốc tế 2019 thắng lợi trở về

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đại diện lãnh đạo các Sở GD&ĐT, các nhà trường.



Báo cáo về thành tích của đoàn, thầy trưởng đoàn Mai Sỹ Tuấn cho biết, kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 30 năm 2019 (IBO 2019) được tổ chức ở thành phố Szeged, Hungary, có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 285 thí sinh dự thi.



Ông Lê Mỹ Phong- Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng tặng hoa chúc mừng các em học sinh. Ảnh: TTTTGD

Cuộc thi năm nay rất đặc biệt, đó là nước chủ nhà Hungary đã chuyển đổi cả nội dung và hình thức thi khác so với những năm trước. Về hình thức thi, các học sinh phải làm bài online trên máy tính, trong một phòng thi Tin Sinh học.



Tin Sinh học (bioinformatics) là một lĩnh vực khoa học sử dụng các công nghệ của các ngành toán học ứng dụng, tin học, thống kê, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, hóa học và hóa sinh (biochemistry) để giải quyết các vấn đề sinh học. Đây là thách thức lớn vì không chỉ với các em học sinh vì ngay cả các thầy cô giáo cũng chưa được tiếp cận với hình thức thi mới mẻ này.



Về nội dung, các bài thi năm nay không theo các bài thi truyền thống mà đã chuyển sang thi tích hợp, không còn đơn giản là các môn học cơ bản học sinh được học ở trường phổ thông. Các bài thi được tích hợp các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, trong đó môn Toán được tích hợp rất nhiều, đòi hỏi phải có lượng kiến thức Toán học rất lớn.



Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế Sinh học năm nay đã mang về thành tích tốt. Ảnh: TTTTGD

Dù được thông báo và cũng đã chuẩn bị từ trước nhưng việc thay đổi này cũng khiến các học sinh của chúng ta gặp nhiều bỡ ngỡ. Thêm vào đó, lần đầu tiên thi theo hình thức mới nên Ban tổ chức cũng gặp một số trục trặc như lỗi máy tính, lỗi mạng... Tuy nhiên, các em học sinh Việt Nam đã nỗ lực hết sức để vượt qua để đạt kết quả tốt.



Thầy Mai Sỹ Tuấn nhấn mạnh, đây là thành tích tốt của đoàn học sinh Việt Nam, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các em học sinh. Đặc biệt đối với môn Sinh học, là môn không phải thế mạnh của Việt Nam tại các kì Olympic quốc tế do một số điều kiện khó khăn hơn so với các môn học khác.



Gửi lời chúc mừng của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ biểu dương các em học sinh mang vinh quang về cho đất nước, ông Lê Mỹ Phong khẳng định đây là thành tích rất đáng tự hào, là niềm vinh dự của các em học sinh, của gia đình các em, của nhà trường mà các em theo học. Mong rằng đây là bước khởi đầu tốt và các em sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai.



Thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế 2019



1. Em Hoàng Minh Trung, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Huy chương Bạc



2. Em Dương Tùng Lâm, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Huy chương Đồng.



3. Em Hà Vũ Huyền Linh, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Đồng.



4. Em Hoàng Thị Huyền Trang, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ: Huy chương Đồng.