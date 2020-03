Gần 2 triệu chiếc mũ an toàn cho học sinh lớp Một

Sau năm đầu tiên triển khai (năm học 2018-2019), trong năm học 2019-2020 đã có gần 2 triệu học sinh lớp Một được nhận những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Đây là một hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 04/CT-TTg ngày19-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.



Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD-ĐT, Công ty Honda Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng mũ đại diện



Để thực hiện chương trình này, ngay sau khi Lễ công bố và ký kết được diễn ra vào tháng 6-2019, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD-ĐT cùng Công ty Honda Việt Nam khẩn trương thực hiện công tác khảo sát, thu thập số liệu, tiến hành sản xuất và vận chuyển mũ bảo hiểm tới hơn 15.000 điểm trường tiểu học trên khắp cả nước để đảm bảo việc trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh đúng dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.



Ngày 5-9-2019, nhân dịp khai giảng năm học mới, chương trình này chính thức triển khai trao tặng mũ bảo hiểm trên toàn quốc. Cùng ngày, hàng loạt các điểm trường tiểu học cũng diễn ra các hoạt động trao tặng, tạo nên không khí ngày hội rầm rộ trên cả nước. Kết quả đã có 1.963.498 học sinh bước vào lớp Một năm học 2019-2020 nhận được những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn như một món quà đặc biệt, làm hành trang bảo vệ cho các em trên mỗi hành trình trong tương lai.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được mũ bảo hiểm nhân ngày khai giảng



Để nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của tất cả các em học sinh các cấp, sau khi tổ chức trao tặng mũ cho toàn bộ học sinh lớp Một, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD-ĐT, Cục CSGT (Bộ Công an) và Honda Việt Nam đã phối hợp triển khai rộng khắp các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và xử phạt hành vi vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ.



Từ tháng 9-2019 đến tháng 11-2019, Bộ GD-ĐTđã chỉ đạo các cơ sở giáo dục bậc tiểu học trên 63 tỉnh/thành triển khai giảng dạy, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm cho học sinh thông qua những tiết học trực quan, thiết thực và đảm bảo lý thuyết đi đôi với thực hành, lồng ghép cùng các tiết học ATGT do Honda Việt Nam triển khai mang tên “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Đồng thời, 100% cha mẹ học sinh được nhận mũ bảo hiểm đã ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện ngay sau khi nhận được mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, Cục CSGT cũng phối hợp giám sát và nhắc nhở các bậc phụ huynh thực thi việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông và xử phạt các trường hợp không tuân thủ quy định.

Kết thúc hành trình "Giữ trọn ước mơ" năm học 2019-2020, một chương trình khảo sát tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em với quy mô lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức tại 63 tỉnh/thành vào tháng 1-2020 cho thấy, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đã đạt 70%, tăng 4% so với mục tiêu đề ra và tăng 18% so với tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em năm 2018. Đây là kết quả rất đáng mừng và cho thấy những nỗ lực của các bên trong việc nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ em, giúp giảm thiểu chấn thương do tai nạn giao thông ở trẻ nhỏ, góp phần bảo vệ thế hệ tương lai của Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em tại một số tỉnh, thành phố vẫn còn thấp, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tỷ lệ đội mũ của trẻ em đạt được mục tiêu đã đề ra ở tất cả các tỉnh thành vào cuối năm 2020.

Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD-ĐT đánh giá cao cam kết của Công ty Honda Việt Nam trong việc tiếp tục tài trợ mũ bảo hiểm cho trẻ em là học sinh lớp Một trong năm học 2020-2021 và tin tưởng rằng đây sẽ là động lực quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu nâng tỷ lệ trung bình trẻ em đội mũ bảo hiểm lên 80% vào năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.