Gần 900.000 thí sinh thi THPT quốc gia 2019

Sẵn sàng sơ tán thí sinh khỏi vùng mưa lũ Chiều 24-6, thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết vào đêm 23 và rạng sáng 24-6, tại khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa to đến rất to, gây lũ quét trên địa bàn huyện Mường Tè (Lai Châu), huyện Sa Pa (Lào Cai)..., làm bốn người mất tích. Mưa to và lũ quét cũng làm đứt cáp cầu treo, nhiều tuyến đường giao thông và công trình thủy lợi bị hư hại, ảnh hưởng đến 116 hộ dân (huyện Sa Pa, Lào Cai). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt mưa này ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25-6, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm; riêng các tỉnh vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trọng điểm của đợt mưa này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường có thể xảy ra trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các hội đồng thi lựa chọn các điểm thi đảm bảo an toàn, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, bố trí các điểm sơ tán an toàn gần khu vực tổ chức thi, đồng thời có phương án đảm bảo hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán; xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông quanh khu vực thi phòng trường hợp xảy ra thiên tai. MAI HIỀN